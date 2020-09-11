Ми всі звикли до того, що заняттям спортом потрібно приділяти по кілька годин на день. Втім, досвідчені тренери переконують, що достатньо і п'яти хвилин, аби прокачати своє тіло. Розповідаємо тобі про комплекс вправ, який не забере багато часу та дозволить досягнути бажаної мети.

Суть такого підходу полягає в тому, щоб приділяти виконанням вправ по 5 хвилин кілька разів на день. До прикладу, можна зробити тренування зранку перед роботою замість зарядки, а також ввечері після повернення додому. На Men 24 читай, які ж вправи потрібно виконувати, аби прокачати своє тіло. Це цікаво

Тримай тіло у формі: 5 вправ для тих, у кого немає часу ходити до спортзалу День перший 1. Прийми позу, наче ти зараз віджиматимешся. А тепер візьмися за нерухому опору однією рукою так, аби вона була витягнута. Іншу ж руку потрібно зігнути в лікті. Повернися у вихідну позицію та повтори вправу. Потім поміняй руки. Тренери рекомендують починати з двох повторень та поступово збільшувати їхню кількість. 2. Сядь на стілець і поклади руки поруч зі стегнами. Ноги ж підніми так, щоб коліна твої були прямими, а кут між тілом і ногами має становити 90 градусів. Випрями руки та підніми тіло над поверхнею, затримайся в такому положенні на кілька секунд і повернися у вихідне положення. 3. Стань біля стільця або столу. Візьмися за нього та підніми одну ногу. Потім присядь на одній нозі. Спробуй опустити таз якомога нижче. Повернися у вихідне положення. Повтори це ж для іншої ноги. Загалом достатньо буде по 3 повторення.

Після виконання вправ не забудь поповнити водний баланс / Фото istock День другий 1. Встань рівно, ноги мають бути разом, а руки витягнуті перед собою та з'єднані в долоні. Потім стрибай розводячи руки та ноги, а потім повертаючись у початкове положення. Виконуй вправу 45 секунд. 2. Встань в позицію віджимання, напруж прес і потягни коліно правої ноги до грудей. Повернися у вихідне положення і повтори те ж саме для лівої ноги. Чергуй ноги, поки не зробиш чотири повні повторення. Потім встань, відпочинь кілька секунд і повернися до вправи. Зроби ще чотири повні повторення.

Для виконання вправи стань у позицію віджимання / Фото pexels День третій 1. Ляж на живіт і витягни руки уздовж тілі. Розведи руки по широкій дузі так, щоб пальці дивилися вгору. Коли твої руки опиняться над попереком – зігни їх у ліктях, аби великі пальці торкнулися один одного. Повернися у вихідне положення. 2. Віджимання з затримкою. Опускай тіло так, аби воно практично торкнулось підлоги. У такому положенні затримайся на 3 секунди та повернися у вихідне положення. Повтори цю вправу 10 разів. 3. Встань на четвереньки, випрями спину. А тепер підніми праву ногу та ліву руку так, аби вони були паралельними прямій спині. Затримайся у цьому положенні на 5 секунд, а потім повернися у вихідне положення. Повтори з іншою ногою і рукою. Зроби по 10 повторень на кожну сторону.

Виконуй віджимання з затримкою у 3 секунди / Фото shutterstock Візьми на озброєння

Для міцних горішків: 5 крутих челенджів, які прокачають твоє тіло День четвертий 1. Встань рівно та почни бігати на місці. Не підіймай при цьому надто високо коліна. Достатньо приділити цій вправі 60 секунд 2. Встань рівно та витягни руки уздовж тіла, а ноги постав на ширині плечей. Виконуй стрибки: широко розставляй ноги та підіймай ноги вгору, а потім повертайся у вихідне положення. Стрибай 60 секунд. 3. Встань і постав ноги на ширині плечей. А тепер сядь, поклавши руки на підлогу перед собою. Вистрибни з цієї позиції так, аби ти опинився у положенні віджимання. Без перерви вистрибни з цієї позиції, випрямивши тіло та піднявши свої руки перед собою. Повернися у положення присяду. Виконай два підходи. 4. Віджимання. Руки мають бути розставлені трохи ширше. Напруж прес, вдихни та починай повільно згинати руки в ліктях до того моменту, коли вони досягнуть кута у 90 градусів. На видиху повернися у вихідне положення. Повторюємо цю вправу 10 разів. 5. Встань у положення планки з прямими руками. А тепер підтягни праве коліно до грудей, а потім поверни у вихідне положення та підтягни ліве. А тепер швидше міняй ноги. Повтори цю вправу 20 разів.

Розстав руки ширше та починай віджиматися / Фото istock День п'ятий 1. Встань рівно, ноги на ширині плечей. Згинаючи ноги у колінах, опустися до повного присяду. У нижній точці зроби різкий ривок і випрямися, а в повітрі постарайся торкнутися колінами грудей. Після приземлення опустися у положення присяду та повтори вправу. 2. Ті ж віджимання, що і на четвертий день. Але цього разу вже 20 повторень. 3. Ляж на підлогу. Притисни нижню частину спини до поверхні та зігни коліна. Ноги мають висіти над підлогою, а твої руки бути за головою. Втягни живіт і повільно підтягни праве коліно до грудей, не відриваючи при цьому спину від підлоги. Випрями ногу та повтори те ж саме з лівим коліном. Тулуб повертай так, аби торкнутися ліктем лівої руки правого коліна і навпаки. Загалом зроби 20 повторень.

Повтори віджимання з четвертого дня / Фото shutterstock Такий підхід до виконання вправ дозволить тобі не лише завжди знаходити час для фізичної активності, а й тримати своє тіло у тонусі. Головне – не лінуватися та виконувати всі вправи на совість!