Для цього бодибілдерам проведе "урок фізкультури" їхній батько Дюк. Він склав це тренування на основі вправ, які виконував під час навчання у старшій школі.

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Перша вправа – "риба з води". Їм необхідно виконати по 20 повторень.

"Це було важко. Це суттєва активація м'язів кора. Ти повинен тримати себе на руках, працювати стегнами, трицепсами. Вправа безумовно складніша, ніж здається", – зізнається Брендон.

Далі йшло важке кардіотренування, що складається з: бігу на місці, Берпі та стрибків. З огляду на те, що кардіо – це те місце, де брати боролися у своїх попередніх випробуваннях, не дивно, що до кінця раунду вони почуваються виснаженими.

"Я не буду саркастичним, поки не поверну дихання", – наголошує Хадсон.

Третя вправа – утримання зігнутої руки на перекладині для підтягування. Вони повинні залишатися у цьому положенні протягом повних 60 секунд. Брендон і Хадсон успішно закінчують цей раунд, отримуючи по п'ятірці.

Четвертий же раунд – набір виснажливих перевернутих велосипедів. П'ятий передбачає співпрацю, адже кожен з них повинен виконувати партнерські утримання стійки на руках.

"Ти намагаєшся утримати чоловіка вагою 113 кілограмів", – каже Хадсон.

Дивися, як Брендон і Хадсон виконують вправи у дусі 60-х років:

Наприкінці ролика люблячі сини вирішили випробувати свого батька. Для цього він повинен був виконати божевільні відтискання. З завданням Брендона і Хадсона він таки впорався. Але ми можемо сказати однозначно, що уроки фізкультури 60 років тому були надзвичайно виснажливими.

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