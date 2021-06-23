Для этого бодибилдерам проведет "урок физкультуры" их отец Дюк. Он составил эту тренировку на основе упражнений, которые выполнял во время обучения в старшей школе.

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Первое упражнение – "рыба из воды". Им необходимо выполнить по 20 повторений.

"Это было трудно. Это существенная активация мышц кора. Ты должен держать себя на руках, работать бедрами, трицепсами. Упражнение безусловно сложнее, чем кажется", – признается Брэндон.

Далее шла тяжелая кардиотренировка, состоящая из: бега на месте, Бэрпи и прыжков. Учитывая то, что кардио – это то место, где братья боролись в своих предыдущих испытаниях, неудивительно, что до конца раунда они чувствуют себя истощенными.

"Я не буду саркастическим, пока не верну дыхание", – отмечает Хадсон.

Третье упражнение – содержание согнутой руки на перекладине для подтягивания. Они должны оставаться в этом положении в течение полных 60 секунд. Брэндон и Хадсон успешно заканчивают этот раунд, получая по пятерке.

Четвертый же раунд – набор изнурительных перевернутых велосипедов. Пятый предусматривает сотрудничество, ведь каждый из них должен выполнять партнерские удержания стойки на руках.

"Ты пытаешься удержать мужчину весом 113 килограммов", – говорит Хадсон.

Смотри, как Брэндон и Хадсон выполняют упражнения в духе 60-х годов:

В конце ролика любящие сыновья решили испытать своего отца. Для этого он должен был выполнить безумные отжимания. С задачей Брэндона и Хадсона он таки справился. Но мы можем сказать однозначно, что уроки физкультуры 60 лет назад были очень изнурительными.