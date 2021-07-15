Під час поїздки на Міконос Нусрет Гьокче недавно опублікував серію зображень, на яких він хизується сталевим пресом. А ще він розповів, що його режим тренувань – важлива складова життя. Ба більше: він поділився своєю електронною поштою зі своїми 36,5 мільйона підписників, щоб вони надсилали йому відео тренувань.

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"Що б ви не робили, ви завжди можете тренуватися. Ніяких виправдань. Запишіть відео з тренувань просто неба або у приміщенні та відправте на nusret.gokce@outlook.com. Я опублікую його! Будьте винахідливими! Використовуйте камінь, еластичні мотузки, будь-яке обладнання... важливо почати тренування! Кисень тече по ваших венах! Я буду спостерігати за вами! Нехай сила буде з вами! Ви мене надихаєте!", – написав він.

Коли справа доходить до його власних тренувань, Гьокче зазвичай віддає перевагу кардіо-тренуванням і тренуванням з кондиціонуванням, які він може виконувати навіть під час подорожей.

"Я віддаю перевагу боксу та роботі з власною вагою. Це дає мені чіткість та базову силу, які я хочу мати. Багато стрибків зі скакалкою, усього, що не тільки стимулює м'язи, але й допомагає мені діяти швидко. Я повинен бути швидким на кухні", – розповів він GQ ще у 2018 році.

Він додав, що його пристрасть до їжі та фітнесу "йдуть пліч-о-пліч", сказавши: "Я повинен підживлювати своє тіло, щоб тренуватися, і тренуватися, щоб їсти те, що я люблю... Жодна їжа не повинна викликати у тебе почуття провини, якщо ти їси здорову їжу та регулярно займаєшся спортом".

Salt Bae надихає не лише прокачати свої кулінарні вміння, а й попрацювати над своїм тілом. До слова, якщо ти вже тренуєшся, то не полінуйся зняти на відео цей процес, а також кинути кухарю. У тебе є шанси стати новою зіркою мережі!

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