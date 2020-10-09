Знайомся, це 42-річна порноактриса Кендра Ласт. І вона запропонувала бійцю UFC Майку Перрі 6 тисяч доларів, аби побути його секунданткою в бою проти Роббі Лоулера. Зазвичай актриси отримують гроші за участь у різних заходах, а не платять за таку нагоду. Розповідаємо на Men 24, з чого усе почалося.

Виявляється, це доволі заплутана та непроста історія. Раніше Майк Перрі пообіцяв місце секунданта під час свого двобою з Лоулером. Але це ще не все. І Men 24 розповість тобі деталі.

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Отже, боєць UFC пообіцяв одне з двох місць у своєму куті. Зауважимо, що однією з секунданток під час поєдинку Перрі – Лоулер стане вагітна дівчина Майка, Латорі Гонсалес.

Згодом відомий MMA-інсайдер Аріель Хельвані підхопив пропозицію Перрі та розповів про неї своїм підписникам у твіттері. Також він додав, що середньоваговик UFC Даррен Тілл готовий викласти 5 тисяч доларів за місце у кутку під час поєдинку між Перрі та Лоулером.

Здавалося б, на цьому можна ставити крапку. Але ж ні. У коментарі під постом заглянула порноактриса Кендра Ласт. Вона заявила, що хоче побити ставку Тілла.

"Готова заплатити 6 тисяч доларів, аби побути в куті Перрі. Можу також покрити витрати Тілла на дорогу, щоби ми удвох прийшли", – написала 42-річна зірка.

Але Кендрі не поталанило. Дівчина Перрі виявилася надзвичайно ревнивою. Вона відповіла, що "очевидно, цього не буде".

Дуже шкода. Ми б були не проти, якби однією з секунданток на поєдинку між Перрі та Лоулером була саме Кендра Ласт. Вона не лише неймовірно виглядає, а й може похизуватися неабиякими подвигами у спортзалі.

Поєдинок Перрі – Лоулер відбудеться 21 листопада у рамках турніру UFC 255.

Наостанок лови спекотні фото Кендри Ласт:

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