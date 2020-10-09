Знакомься, это 42-летняя порноактриса Кендра Ласт. И она предложила бойцу UFC Майку Перри 6 тысяч долларов, чтобы побыть его секунданткой в бою против Робби Лоулера. Обычно актрисы получают деньги за участие в различных мероприятиях, а не платят за такую возможность. Рассказываем на Men 24 с чего все началось.

Оказывается, это довольно запутанная и сложная история. Ранее Майк Перри пообещал место секунданта во время своего поединка с Лоулером. Но это еще не все. И Men 24 расскажет тебе детали.

Смотри также Девушка-боец Пейдж ВанЗант: смотрите горячие фото сексуальной звезды UFC

Итак, боец ​​UFC пообещал одно из двух мест в своем углу. Заметим, что одной из секунданток во время поединка Перри – Лоулер станет беременная девушка Майка, Латори Гонсалес.

Впоследствии известный MMA-инсайдер Ариэль Хельвани подхватил предложение Перри и рассказал о нем своим подписчикам в твиттере. Также он добавил, что средневес UFC Даррен Тилл готов выложить 5 тысяч долларов за место в углу во время поединка между Перри и Лоулером.

Казалось бы, на этом можно ставить точку. Но нет. В комментарии под постом заглянула порноактриса Кендра Ласт. Она заявила, что хочет побить ставку Тилла.

"Готовая заплатить 6000 долларов, чтобы побыть в углу Перри. Могу также покрыть расходы Тилла на дорогу, чтобы мы вдвоем пришли" , – написала 42-летняя звезда.

Но Кендре не повезло. Девушка Перри оказалась чрезвычайно ревнивой. Она ответила, что "очевидно, этого не будет".

Какая жалость. Мы были бы не против, если бы одной из секунданток на поединке между Перри и Лоулером была именно Кендра Ласт. Она не только невероятно выглядит, но и может похвастаться незаурядными подвигами в спортзале.

Поединок Перри – Лоулер состоится 21 ноября в рамках турнира UFC 255.

Напоследок лови жаркие фото Кендры Ласт: