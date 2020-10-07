Поки наші блогери та зірки віддають перевагу позиції "поза політики", у США ситуація зовсім інша. Представники шоу-бізнесу та кіноіндустрії закликають людей не ігнорувати вибори. До них долучаються і блогери. Одна з них – Тана Монжо, котра обіцяє надсилати кожному, хто проголосує за Байдена, своє голе фото.

Наша нова героїня – Тана Монжо. Вона ютуб-блогерка, на чий канал підписалися понад 4,5 мільйона користувачів мережі. Також красуня активно веде свій інстаграм. І на днях там з'явився провокативний пост, який викликав хвилю збурення й жваве обговорення. Дивися на Men 24, що ж такого зробила Тана.

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Тана вирішила залучити американців до виборчого процесу. Для цього вона пообіцяла кожному, хто проголосує за Джо Байдена – суперника Дональда Трампа у президентських перегонах 2020 року – надіслати своє голе фото.

Своє фото в мережі вона супроводжувала такими словами: "Мені подобається бачити так багато людей, які хочуть змін так само сильно як і я. Вам не потрібна моя дупа, щоб знати, що правильно для Америки, тож ідіть голосувати".

Креативна передвиборча кампанія, якщо можна її так обізвати, називається Booty for Biden ("Сідниці за Байдена"). Сама дівчина зізнається, що отримала понад 10 тисяч повідомлень. І це число лише зростає.

Зазначимо, що відповідний допис може стати причиною появи низки проблем із законом для Тани. Почнемо з того, що надсилання голих фото можуть трактувати як покупку голосів виборців. У США за таке "світить" до двох років ув'язнення. Також у 16 штатах країни заборонено робити світлини бюлетенів. Відтак, блогерка закликає, охочих отримати її пікантну світлину, порушувати чинне законодавство.

Ми не закликаємо порушувати вас закон, але наполегливо рекомендуємо глянути, що ж іще постить на своїй сторінці в інстаграмі зухвала блогерка-агітаторка:

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