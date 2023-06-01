Если знать страхи в лицо, то с ними будет гораздо легче сражаться. Айда избавляться от неуверенности в постели, чтобы получать и дарить незабываемое удовольствие во время секса.

Стоит внимания Океан впечатлений: Nemiroff отправил посетителей Lisbon Bar Show в увлекательное путешествие

У тебя может быть один страх, а может – сразу несколько. Как бы то ни было, большинство из них не должны останавливать тебя на пути к достижению удовольствия. Помни, что некоторые проблемы не такие уж проблемы.

1. Неуверенность в размере пениса

Одним из самых распространенных сексуальных сомнений мужчин является размер пениса. Многие переживают, что их пенис недостаточно большой, чтобы удовлетворить партнершу или соответствовать общественным ожиданиям.

К сожалению, мы часто связываем размер пениса со своей сексуальной эффективностью. И это едва ли не самая большая ошибка. Следует понимать, что размер члена не определяет сексуальное удовлетворение или мастерство.



Важен не размер, а умение правильно использовать свой пенис / Фото wayhomestudio

2. Беспокойство из-за сексуальной активности

А еще мы можем испытывать беспокойство по поводу сексуальной активности. И это может оказывать непосредственное влияние на нашу способность достигать или поддерживать эрекцию. В результате, ты или слишком быстро эякулируешь, или просто не можешь подарить партнерше удовольствие.

Тревожность по поводу сексуальной активности может быть спровоцирована разными факторами. К примеру, стрессом, давлением, связанным с работой, структурой тела. Открытое общение, применение релаксационных техник и обращение за профессиональной помощью могут помочь устранить эту проблему.

3. Проблемы с восприятием собственного тела

А еще мы можем бороться с неуверенностью в собственном теле, что может повлиять на сексуальную жизнь. Беспокойство относительно веса, размера мышц, выпадения волос или внешнего вида может заставить мужчину испытывать беспокойство по поводу своего тела. Особенно в тех случаях, когда ты снимаешь одежду.

В таком случае очень классно, если твоя партнерша не будет зациклена на шести кубиках пресса и будет воспринимать особенности твоего тела. Помни, что с большинством из них можно справиться. Но и здесь нужно беспокоиться о том, чтобы в построении тела своей мечты ты не потерял свою личность.



Ты можешь переживать стресс из-за своего тела / Фото gpointstudio

4. Прошлый сексуальный опыт

Неопытные мужчины могут чувствовать неуверенность в своих сексуальных навыках или нехватку опыта по сравнению со своими партнершами. Следует понимать, что существует определенное давление, которое предполагает, что все мужчины чуть ли не с пеленок должны иметь незаурядные знания в сексе. Но ведь это далеко не так.

Впрочем, все всегда можно поправить. Лучшее, что ты можешь сделать – быть честным. Скажи партнерше, что ты хотел бы, чтобы она помогла тебе узнать ее лучше и подарить ей удовольствие. Прислушивайся к ней, к реакциям ее тела. Это гораздо лучше, чем просто зазубрить 100500 позиций, которые ты можешь никогда не попробовать.

5. Невозможность удовлетворить партнершу

А еще мы можем беспокоиться из-за своей способности удовлетворить партнершу в сексуальном плане. Оно и не удивительно, ведь чуть ли не с каждого утюга все гуру в сексе призывают, что ты просто обязан довести его до оргазма.

Мало кто говорит о том, что женщины по-разному достигают этого оргазма. Не слишком популярен тезис о том, что важен сам процесс, а зацикливание на оргазме только все усложняет. Мол, вот доведешь до оргазма, тогда можешь считаться настоящим гуру в сексе. Но это не совсем так.

Читай также Секс в бассейне: без чего ни в коем случае не стоит лезть в воду

Что по выводам? Во-первых, с этими страхами можно справиться. Во-вторых, они не должны влиять как на твою сексуальную, так и на обычную жизнь. В-третьих, не забывай, что секс должен доставлять удовольствие. Это именно то, на чем следует сосредотачивать свое внимание. Если достигать этой цели, то все остальное не будет иметь никакого значения.