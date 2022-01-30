Серед користувачів, які прагнуть познайомитися з кимось за допомогою додатків, пошук кохання трапляється частіше, ніж пошук випадкового сексу. Але хто насправді найчастіше зустрічається зі своїми партнерами: ті, хто шукає коханні, чи ті, хто шукає сексу без зобов'язань? Розберімося разом!

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Кохання проти сексу: для чого використовують додатки

Нове дослідження, проведене Мередіт Гаррісон та її колегами, показало, як любовні та сексуальні мотиви передбачають ймовірність того, що студенти коледжу насправді зустрінуться з тим, на кого натрапили у додатку для знайомств. Вони опитали 267 студентів, 138 з яких у якийсь момент користувалися додатками.

З тих, хто це робив, більшість були випадковими користувачами: 38,2% використовували його один або два рази, а ще 11,8% заглядали у програму приблизно раз на місяць. Що ж стосується постійних користувачів, то 34,5% заглядали у програму щотижня, а 15,4% – щодня.

З тих, хто використовував програми, 59% повідомили, що бодай раз зустрічалися з тим, з ким познайомилися у додатку.

А що там з причинами зустрічей? Не дивно, що чоловіки частіше за жінок називали секс причиною використання програми для знайомств. Але вони також дещо частіше говорили, що намагалися знайти кохану за допомогою подібних сервісів.



Чоловіки частіше шукають секс за допомогою додатків / Фото Thom Holmes

Хто найчастіше зустрічався особисто?

Це були ті, хто шукав кохання. Ті, хто схильні використовувати програми для пошуку кохання, у 2,5 раза частіше зустрічалися з потенційними партнерами. А це означає, що на реальну зустріч частіше погоджувалися ті, хто не прагнув знайти пригоду на одну ніч або кілька годин.

Чому пошук кохання приносить успіх?

Дослідження не розглядало це питання ретельно, але є кілька припущень. Якщо вірити статистиці, то на пошук другої половинки припадає більше користувачів додатків. А це означає, що знайти когось для випадкового сексу просто складніше.

Також можливо, що ті, хто шукає лише сексу, надсилають менш привабливі повідомлення, ніж ті, хто шукає кохання. Також пошук сексу чомусь пов'язаний з меншою кількістю інвестицій часу та ресурсу. Чоловіки не дуже переймаються кількістю спілкування та його якістю. Тож не дивно, що дуже скоро переписка зводиться до смайликів, а потім – до відсутності тем для обговорення.



Шукачі сексу менше уваги приділяють флірту / Фото Štefan Štefančík

Не меншої уваги заслуговує коронавірус. Знайомства під час пандемії суттєво змінилися. Страх заразитися, можливо, змусив людей з меншою імовірністю займатися випадковим сексом. Натомість усе більше людей прагнуть до емоційного, а не лише фізичного зв'язку.

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Ми ж просто зобов'язані нагадати про те, що у дослідженні брали участь лише студенти. Та й вибірка була доволі скромною. Але ми з упевненістю можемо сказати одне: додатки для знайомств варто переставати сприймати несерйозно. Як бачиш, їх часто використовують саме для побудови стосунків, а не лише для випадкового сексу. Тож можеш сміливо свайпати дівчат у Tinder.