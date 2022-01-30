Среди пользователей, стремящихся познакомиться с кем-либо с помощью приложений, поиск любви встречается чаще, чем поиск случайного секса. Но кто действительно чаще всего встречается со своими партнерами: те, кто ищет любви, или те, кто ищет секс без обязательств? Разберемся вместе!

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Любовь против секса: для чего используют приложения

Новое исследование , проведенное Мередит Гаррисон и ее коллегами, показало, как любовные и сексуальные мотивы предполагают вероятность того, что студенты колледжа действительно встретятся с тем, на кого попали в приложении для знакомств. Они опросили 267 студентов, 138 из которых в какой-то момент пользовались приложениями.

Из тех, кто это делал, большинство были случайными пользователями: 38,2% использовали его один или два раза, а еще 11,8% заглядывали в программу примерно раз в месяц. Что касается постоянных пользователей, то 34,5% заглядывали в программу еженедельно, а 15,4% – ежедневно.

Из тех, кто использовал программы, 59% сообщили, что хотя бы один раз встречались с тем, с кем познакомились в приложении.

А что с причинами встреч? Неудивительно, что мужчины чаще женщин называли секс причиной использования приложения для знакомств. Но они также чаще говорили, что пытались найти возлюбленную с помощью подобных сервисов.



Мужчины чаще ищут секс с помощью приложений / Фото Thom Holmes

Кто наиболее часто встречался лично?

Это были искавшие любви. Те, кто склонен использовать программы для поиска любви, в 2,5 раза чаще встречались с потенциальными партнерами. А это значит, что на реальную встречу чаще соглашались те, кто не стремился найти происшествие на ночь или несколько часов.

Почему поиск любви приносит удачу?

Исследование не рассматривало этот вопрос тщательно, но есть несколько предположений. Если верить статистике, то на поиск второй половинки приходится больше пользователей приложений. А это значит, что найти кого-нибудь для случайного секса просто сложнее.

Также возможно, что ищущие только секс присылают менее привлекательные сообщения, чем ищущие любви. Также поиск секса почему-либо связан с меньшим количеством инвестиций времени и ресурса. Мужчины не очень озабочены количеством общения и его качеством. Неудивительно, что очень скоро переписка сводится к смайликам, а потом – к отсутствию тем для обсуждения.



Соискатели секса меньше внимания уделяют флирту / Фото Štefan Štefančík

Не меньшего внимания заслуживает коронавирус. Знакомства во время пандемии существенно изменились. Страх заразиться, может быть, заставил людей с меньшей вероятностью заниматься случайным сексом. Вместо этого все больше людей стремятся к эмоциональной, а не только физической связи.

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