Men's Health провел опрос среди своих читателей. Редакцию журнала интересовало, избавляются ли его читатели от волос под мышками. С 4044 респондентов 68% сказали, что избавляются от лишней растительности. 52% из них делают это из-за внешних причин, а 16% – по спортивным причинам.

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Убирать лишнее – нормально

Если 5 – 10 лет назад этот вопрос вызвал бы гораздо активное обсуждения, то сейчас мужчины с большей радостью бреют подмышки. Большинство делает это для того, чтобы поддерживать свое тело чистым, а также избегать не слишком приятного аромата.

Но есть одно "но": все еще есть много представителей сильной половины человечества, которые не готовы напоминать пластикового Кена. Говорится об избавлении от всех лишних волос на теле.



Мужчины разделились на два лагеря: одни бреют подмышки, другие – нет / Фото iStock

Почему не стоит брить волосы под мышками

Ученые до сих пор спорят на тему, для чего вообще нужны волосы под мышками. Пусть они лучше объяснят, почему природа до сих пор не лишила нас лишней растительности на спине. Ладно, профессор эволюции человека, Дэниел Либерман заявил, что когда-то волосы использовалось для соблазнения партнера.

В паховой зоне есть апокринные железы, которые вырабатывают пот. Этот пот состоит из стероидов, липидов, белков и других химических веществ, которые передают информацию. Поэтому вполне вероятно, что когда-то у нас были волосы под мышками, чтобы привлечь первобытных женщин. Однако есть вероятность, что в наши дни это имеет обратный эффект.

Поэтому, если ты подозреваешь, что твоей партнерше не нравится избыток растительности под мышками, воспользуйся этими советами. С их помощью ты будешь иметь ухоженный и свежий вид.



Брить подмышки лучше после приема душа / Фото Unsplash

3 советы для бритья подмышек

1. Брей их влажными

Ты можешь брить их насухо, но мы рекомендуем убирать лишние волосы с зоны подмышек, когда они влажные. Теплая вода смягчает волосы и снижает риск врастания волосков или порезов.

2. Держи их короткими

Если ты хочешь оставить волосы под мышками, то помни об оптимальной длине. Говорится о 2 сантиметрах. Если делать их слишком короткими, то можно стать жертвой постоянного зуда.

3. Увлажняй кожу

Сразу после бритья используй бальзам после бритья. Отдай предпочтение средствам без спирта, ведь кожа под мышками чрезвычайно чувствительна. Это позволит избежать раздражения или покраснения, связанного с бритьем.

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