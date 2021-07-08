Комплексом вибухових вправ фітнес-тренер Нік Волкер поділився на своєму інстаграмі. Зберігай собі та додавай до режиму тренувань, щоб неабияк прокачати власне тіло!

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

"Що ви робите для своїх особистих тренувань?". Це популярне питання, яке мені ставлять. Я використовую HIIT кардіо, вправи для преса та інші. Але я також доповнюю їх силовими тренуваннями", – наголошує тренер.

Потужне тренування усього тіла

Фокус тренування: тяга всього тіла – сила та гіпертрофія (розмір).

Звичайна станова тяга – 5 підходів по 5 повторень (перед робочими підходами пропрацюй 2 розігріваючі) Тяга вниз нейтральним хватом – 4 підходи по 12 / 10 / 8 / 8 повторень Тяга на тренажері однією рукою – 4 підходи по 10 повторень на кожну руку Тяга в нахиленому положенні – 4 підходи по 12 / 10 / 8 / 8 повторень Підйом гантелі з-за голови – 4 підходи по 10 повторень Ізометричні згинання з гантелями – 3 підходи по 10 повторень на кожну руку Скручування у висячому положенні – 3 підходи по 20 повторень

Дивися, як правильно виконувати вправи від тренера:

Порада від тренера: не забувай збільшувати вагу, коли кількість повторень зменшується. Має працювати прогресивне перевантаження.

Візьми на озброєння це тренування, щоб неабияк попрацювати над своїм тілом. Результат однозначно потішить тебе!

Спробуй також Потужне тренування верхньої частини тіла: фітнес-тренер поділився комплексом вправ