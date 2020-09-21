Популярность водки в мире бесспорна. Хотя большинство предпочитает потреблять ее шотами, но и классические коктейли с водкой в составе можно найти повсюду. Когда люди описывают бурбон, они указывают на "мед", "ваниль" или "дуб" во вкусе. Спросив кого-то, какой вкус имеет джин, в ответ скажут "можжевельник", "травянистый" или "цветочный", текила – "овощная" и "землянистая".

Но спросите кого-то о водке, и вы не услышите ничего. Буквально. Потому что существует миф, что вкус водки "должен" быть именно таким, отсутствующим. Men 24 разбирается на примере украинского бренда Nemiroff, должна ли водка иметь вкус.

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Согласно одному определению, водка – это нейтральный алкоголь, дистиллированный или обработанный после перегонки древесным углем или другими материалами таким образом, чтобы достичь состояния без характерного отличительного аромата, вкуса или цвета.

Но если вы попробуете водку, а особенно более премиальные виды, тогда с уверенностью подтвердите, что она таки имеет вкус. Попробуйте продегустировать несколько видов одновременно для сравнения, и вы сразу заметите очевидную разницу.

Поэтому водка может иметь вкус, еще и с чрезвычайно широкой палитрой.

Так какой должен быть вкус у водки?

Сегодня качественная премиум водка – это точно не про вкус антисептика с запахом черники.

Качественный продукт будет иметь слегка кремовую текстуру и отличаться мягкостью, раскрываться специями и травами во вкусе и послевкусии .

Низкокачественный продукт же будет водянистым, резким и горьким на вкус, а пахнуть – лекарствами.

Глоток качественной водки можно сравнить по ощущениям с катанием на коньках по бескрайней поверхности абсолютно гладкого озера.

Это и неудивительно, ведь изначально водка по технологии напоминала ликеры, отличалась вкусом и ароматом, ее перегоняли в старомодных кувшинах и даже называли "хлебным вином".



Ранее водку называли "хлебным вином"

Формула премиального вкуса, или за что стоит платить больше

Качественный зерновой спирт и родниковая вода, проходят множественные этап фильтрации, в сочетании с натуральными добавками из специй и трав создают водку, которой можно и нужно смаковать.

Основой любого алкоголя является вода, поэтому чрезвычайно важно ее происхождения и состав .

Так, например, для приготовления своих напитков Nemiroff использует подземную глубинную воду из собственных артезианских скважин Подолья , известного как земля тысячи озер. Сама по себе эта вода имеет свежий аромат и вкус, что соответствует требованиям международных стандартов. Но совершенству нет предела.

Водно-спиртовая смесь проходит до 11 дополнительных ступеней очистки : с помощью кварцевых песков, угля, серебряных и платиновых картриджей, и минералов. Это позволяет подготовленной смеси получить мягкий, легкий и живой вкус, прозрачный до блеска цвет и однородную структуру, становится основой для создания оригинального вкуса водки Nemiroff.

Следующим шагом является то, что и отличает сложные авторские рецептуры премиального алкоголя от базовых. К подготовленной водно-спиртовой смеси добавляются ингредиенты, которые и формируют вкусовую палитру финального напитка. И речь идет не о синтетических добавках или ароматизаторах. В тренде среди ценителей и профессионалов индустрии – исключительно натуральные составляющие.

В частности, в Nemiroff одним из ключевых ингредиентов и своеобразной изюминкой премиальной линейки является мед . Пчелы на пасеках региона усердно работают, чтобы добавить присущей продукции Nemiroff сбалансированные сладковатые цветочные нотки.

Для изготовления водки Nemiroff используют только натуральный мед, собранный на украинском пасеках

Он проходит тщательный отбор и должен соответствовать следующим критериям: иметь янтарный солнечный цвет и цветочный аромат; отличаться сладким наполненным нектарным вкусом и слегка терпким послевкусием.

Планку в индустрии задали визитные карточки Nemiroff – Nemiroff De Luxe Honey Pepper и "Украинская медовая с перцем" . Это уникальное сочетание артезианской воды, спирта класса "Люкс", перца чили, натурального меда, а также специального сбора с 27 трав.



Nemiroff De Luxe Honey Pepper сочетает хрустальную воду, натуральный мед, перец чили и сбор с 27 трав

Примечательно, что травы для настоя демонстрируют крафтовый подход к производству – они собираются вручную, а сам процесс можно сравнить с отдельным ритуалом. Специалисты собирают донник лекарственный, срезая только верхушки соцветий, а затем высушивают в тени на свежем воздухе. Позже, уже фасованные травы поступают в ароматические цеха на заводе Nemiroff для приготовления настоев.



Неповторимый вкус и аромат водке дарят только натуральные ингредиенты

В результате готовый продукт получает насыщенный и богатый вкус: с травянистыми и пряными оттенками, легкой горчинкой от перца, мягкостью и сладковатым послевкусием благодаря мёду.

Добавив в состав водки настои из натуральных фруктов и ягод, получаем еще более сложный продукт, который сам по себе уже готов стать "коктейлем в бокале".

Воплощением совершенства во вкусовых водках является недавно представлена линейка The Inked Collection от Nemiroff .



Линейка вкусовой водки The Inked Collection от Nemiroff

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Оригинальные и смелые вкусы водки Nemiroff высоко оценили не только любители крепкого алкоголя, но и эксперты международных дегустационных конкурсов, которые профессионально отбирают лучшие продукты со всего мира.

Только в 2020 году линейки Nemiroff De Luxe и Nemiroff The Inked Collection получили 35 наград за вкус на международных дегустационных конкурсах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лондона, Берлина и Лас-Вегаса, в том числе:

"Distillery of the Year" на Берлинском международном конкурсе спиртных напитков

"Flavored Vodka of the Year" на Международном конкурсе алкогольных напитков в Нью-Йорке

"Best in Show" на конкурсе London Spirits Competition

"Bartender Spirits Awards" – выбор ТОП-барменов США, 6 медалей на конкурсе



В 2020 году линейки водок Nemiroff получили 35 наград на международных конкурсах