Секс у позі "ложки" можна з упевненістю називати одним із найбільш класичних. Він дарує і максимальну близькість, і не змушує витрачати надто багато енергії, що особливо цінно після важкого робочого дня. Розберімося у плюсах і мінусах цієї позиції разом.

Секс у позі "ложки" передбачає лежання партнерів на боці поруч один з одним. Ти вмощуєшся позаду своєї партнерки та насолоджуєшся процесом. Men 24 же розбирається у тому, чим ця поза класна та чому від неї слід відмовитися.

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Плюси пози "ложки"

Тісний контакт. Під час заняття сексом у цій позі ваші тіла перебувають у максимальній близькості. Тим паче, що у тебе завжди вільна одна рука, якою ти можеш сміливо пестити тіло своєї коханої.

Проводь подушечками пальців по її лобку, песть груди та стискай внутрішню частину стегон. Це дозволить подарувати їй максимум задоволення.

Універсальна поза. Сексом у позі "ложки" можна займатися будь-коли, але особливо цінна вона зранку або пізно ввечері, коли не надто хочеться витрачати енергію на всілякі кульбіти.

Тим паче секс у цій позі максимально безшумний, що сподобається тим, хто живе не один у квартирі або будинку.

Ніжний секс. Секс у позі "ложки" не передбачає надто агресивних рухів, тож його можна сміливо назвати романтичним. Коливанні ваших тіл плавні та спокійні. А сам секс у цій позі проходить без поспіху з відтягуванням насолоди.



Секс у позі "ложки" максимально ніжний / Фото health magazine

Мінуси пози "ложки"

Зоровий контакт. Звичайно ж, твоя партнерка може викрутити свою лебедину шию, але у такому положенні вона довго не витримає. Тож підтримувати постійний зоровий контакт, що ми всі дуже любимо, не так уже й просто.

Сковані рухи. Якщо ж ти захочеш поцілувати свою кохану, то тобі доведеться робити це максимально обережно, аби не вискочити зсередини. Та й тут сильно не розженешся, адже твоє тіло певною мірою сковане позицією, у якій ти перебуваєш.

Нудна поза. Якщо твоя партнерка прихильниця гарячого сексу, то просто лежати боком їй буде не цікаво. Тож ти можеш з позиції "ложки" почати кохатися, але не варто приділяти їй весь ваш час.

Довжина члена. Середньостатистичної довжини члена може не вистачити, аби досягнути глибокого проникнення. Це може стати причиною того, що партнерка може недоотримати задоволення від процесу. Тож потрібно буде трішки почаклувати, аби підібрати правильний кут під час заняття сексом у позі "ложки".



Довжина члена важлива під час сексу у позі ложки / Фото self

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Секс у позі "ложки" подобається багатьом через свою універсальність та відсутню фізичну активність. Втім ми наполегливо не рекомендуємо займатися ним щодня. Пам'ятай про те, що хороший секс – про різноманітність.