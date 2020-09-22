Секс в позе "ложки" можно с уверенностью называть одним из самых классических. Он дарит и максимальную близость, и не заставляет тратить слишком много энергии, что особенно ценно после тяжелого рабочего дня. Разберемся в плюсах и минусах этой позиции вместе.

Секс в позе "ложки" предусматривает лежания партнеров на стороне рядом друг с другом. Ты устраиваешься позади своей партнерши и наслаждаешься процессом. Men 24 же разбирается в том, чем эта поза классная и кому от нее следует отказаться.

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Плюсы позы "ложки"

Тесный контакт. Во время занятия сексом в этой позе ваши тела находятся в максимальной близости. Тем более, что у тебя всегда свободна одна рука, которой ты можешь смело ласкать тело своей возлюбленной.

Проводи подушечками пальцев по ее лобку, холи грудь и сжимай внутреннюю часть бедер . Это позволит подарить ей максимум удовольствия.

Универсальная поза. Сексом в позе "ложки" можно заниматься в любое время, но особенно ценна она утром или поздно вечером, когда не слишком хочется тратить энергию на всевозможные кульбиты.

Тем более секс в этой позе максимально бесшумный , что понравится тем, кто живет не один в квартире или доме.

Нежный секс. Секс в позе "ложки" не предусматривает слишком агрессивных движений, поэтому его можно смело назвать романтичным. Колебания ваших тел плавные и спокойные. А сам секс в этой позе проходит без спешки с оттягиванием наслаждения.



Секс в позе "ложки" максимально нежный / Фото health magazine

Минусы позы "ложки"

Зрительный контакт. Конечно же, твоя партнерша может выкрутить свою лебединую шею, но в таком положении она долго не выдержит. Поэтому поддерживать постоянный зрительный контакт, что мы все очень любим, не так уж и просто.

Скованные движения. Если ты захочешь поцеловать свою возлюбленную, то тебе придется делать это максимально осторожно, чтобы не выскочить изнутри. И тут сильно не разгонишься, ведь твоё тело в определенной степени сковано позицией, в которой ты находишься.

Скучная поза. Если твоя партнерша поклонница горячего секса, то просто лежать на боку ей будет неинтересно. Поэтому ты можешь с позиции "ложки" начать заниматься любовью, но не стоит уделять ей все ваше время.

Длина члена. Среднестатистической длины члена может не хватить, чтобы достичь глубокого проникновения. Это может стать причиной того, что партнерша может недополучить удовольствие от процесса. Поэтому нужно будет немного поколдовать, чтобы подобрать правильный угол во время занятия сексом в позе "ложки".



Длина члена важна во время секса в позе ложки / Фото self

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