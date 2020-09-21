Поза вершниці або просто, коли вона зверху – надзвичайно подобається усім чоловікам. Воно й не дивно, адже можна просто розслабитися й отримувати задоволення. У нашій рубриці Бібліотека оргазмів ми коротко пройдемося по основних її плюсах і мінусах.

Коли твоя кохана зверху – ти можеш не лише розслабитися та насолоджуватися процесом, а й милуватися її неймовірним тілом. Men 24 коротенько розповість про плюси та мінуси улюбленої серед чоловіків секс-пози.

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Плюси пози вершниці

Зоровий контакт. Це ще одна секс-поза, яка дозволяє підтримувати зоровий контакт, що так важливо для більшості пар. Тож ви будете насолоджуватися не лише процесом, а й один одним сповна.

Відпочинок для чоловіка. Хай там як, а поза вершниці дозволяє тобі просто лягти й отримувати задоволення від усього, що відбувається навколо. Тож дозволь своїй партнерці взяти ініціативу.



Під час сексу у позі вершниці ти можеш відпочити / Фото flipboard

Комфорт для дівчини. У цій позі вона цілком і повністю контролює процесом, тож може регулювати темп, кут і глибину проникнення. Це дозволить їй отримати максимум задоволення й уникнути неприємних відчуттів.

Демонстрація краси. Твоя кохана може похизуватися своїми гарячими формами під час заняття сексом у позиції вершниці. Тож не лінуйся пестити її живіт, сідниці та груди під час цього неймовірно приємного процесу.

Мінуси пози вершниці

Швидка втома. Хай там як, але для заняття сексом у позі вершниці у твоєї дівчини має бути непогана фізична підготовка, адже ноги дуже швидко починають боліти. Тож Ми рекомендуємо починати ніч з цієї пози, аби потім її змінити та довести кохану до оргазму.

Високий рівень травматизму. У поривах пристрасті ви можете трішки перестаратися. У результаті цього можна травмувати твій член, що не надто добре. Тож слідкуй за її рухами та кутом проникнення, аби не провести цю ніч у травмпункті.



Поза вершниці виділяється високим рівнем травматизму / Фото South_agency

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Насолоджуйтеся один одним, експериментуйте і не забувайте про те, що секс – це не лише приємний, а й надзвичайно корисний процес. А наступного разу ми розповімо про doggy style, тож не проґав!