Поза всадницы или просто, когда она сверху – очень нравится всем мужчинам. Оно и неудивительно, ведь можно просто расслабиться и получать удовольствие. В нашей рубрике Библиотека оргазмов мы кратко пройдемся по основным ее плюсам и минусам.

Когда твоя любимая сверху – ты можешь не только расслабиться и наслаждаться процессом, но и любоваться ее невероятным телом. Men 24 вкратце расскажет о плюсах и минусах любимой среди мужчин секс-позы.

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Плюсы позы наездницы

Зрительный контакт. Это еще одна секс-поза, которая позволяет поддерживать зрительный контакт, настолько важен для большинства пар. Поэтому вы будете наслаждаться не только процессом, но и друг другом сполна.

Отдых для мужчины. Так или иначе, а поза всадницы позволяет тебе просто лечь и получать удовольствие от всего, что происходит вокруг. Поэтому позволь своей партнерше взять инициативу.



Во время секса в позе наездницы ты можешь отдохнуть / Фото flipboard

Комфорт для девушки. В этой позе она целиком и полностью контролирует процесс, поэтому может регулировать темп, угол и глубину проникновения. Это позволит ей получить максимум удовольствия и избежать неприятных ощущений.

Демонстрация красоты. Твоя любимая может похвастаться своими горячими формами во время занятия сексом в позиции всадницы. Поэтому не ленись ласкать ее живот, ягодицы и грудь во время этого невероятно приятного процесса.

Минусы позы наездницы

Быстрая утомляемость. Так или иначе, но для занятия сексом в позе наездницы в твоей девушки должна быть неплохая физическая подготовка, ведь ноги очень быстро начинают болеть. Поэтому мы рекомендуем начинать ночь с этой позы, чтобы потом ее изменить и довести любимую до оргазма.

Высокий уровень травматизма. В порывах страсти можно немного переусердствовать. В результате этого можно травмировать твой член, что не слишком хорошо. Поэтому следи за ее движениями и углом проникновения, чтобы не провести эту ночь в травмпункте.



Поза всадницы выделяется высоким уровнем травматизма / Фото South_agency

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