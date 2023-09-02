Повсякденні предмети, які завдяки репутації бренду та досконалості його матеріалів підіймають свою звичайну ціну до стратосферних цифр. Так, новинка від Prada обійдеться як новенький iPhone.

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Нагадаємо, що раніше бренд представив базову білу безрукавку, яку оцінили у 1000 євро. А друк характерної трикутної сталевої пластини на таких предметах одягу, як краватки чи берети – це те, що стало надзвичайно прибутковим для італійського бренду. Адже вони не лише продаються, але й стали об'єктом бажання для багатьох.

Креативні директори Міучча Прада і Раф Сімонс вирішили зробити те ж саме зі спідньою білизною, створивши два види трусів за 650 доларів. Найсмішніше те, що моделі, які їх рекламують, носять їх так, ніби це штани, і здається, що саме це і є наміром італійського будинку розкоші.



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada

Здається, Prada хоче, щоб цієї зими ти обійшовся без штанів, що є дуже сміливим кроком. Особливо, якщо враховувати лише кліматичні питання, не кажучи вже про впевненість, необхідну для того, щоб вийти на вулицю у спідній білизні.

Судячи з образів на сайті, які поєднують спідню білизну з піджаками, сумочками, шовковими сорочками та мокасинами, брифи безсоромно представлені як заміна бермудам. Можливо, що метою є просто виділити цей одяг у стилізованому контексті, але все одно виникає цікаве питання: чи обов'язково їх носити поверх звичайних брифів, і чи варто їх носити поверх боксерів або навіть джинсів?



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada



Prada випустила труси за ціною iPhone / Фото Prada

Не здивуємося, якщо на наступному Тижні моди якийсь безстрашний стритстайлер одягне подвійний шар боксерів для фотосесії.

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З іншого боку, носити труси без штанів – це дуже в дусі Prada. Великі будинки вже десятиліттями створюють розкішні боксерки, але Prada в останні сезони робить ставку саме на брифи.