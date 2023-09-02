Повседневные предметы, благодаря репутации бренда и совершенству его материалов поднимают свою обычную цену к стратосферным цифрам. Так, новинка от Prada обойдется как новенький iPhone.

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Напомним, что ранее бренд представил базовую белую безрукавку, которую оценили в 1000 евро. Печать же характерной треугольной стальной пластины на таких предметах одежды, как галстуки или береты – это то, что стало чрезвычайно прибыльным для итальянского бренда. Они ведь не только продаются, но и стали объектом желания для многих.

Креативные директора Миучча Прада и Раф Симонс решили сделать то же самое с нижним бельем, создав два вида трусов за 650 долларов. Самое смешное то, что рекламирующие их модели носят их так, будто это штаны, и кажется, что именно это и является намерением итальянского дома роскоши.



Prada выпустила трусы по цене iPhone / Фото Prada



Prada выпустила трусы по цене iPhone / Фото Prada

Кажется, Prada хочет, чтобы этой зимой ты обошелся без штанов, что является очень смелым шагом. Особенно, если учитывать только климатические вопросы, не говоря уже об уверенности, необходимой для того, чтобы выйти на улицу в нижнем белье.

Судя по образам на сайте, сочетающих нижнее белье с пиджаками, сумочками, шелковыми рубашками и мокасинами, брифы беззастенчиво представлены как замена бермудам. Возможно, что целью является просто выделить эту одежду в стилизованном контексте, но все равно возникает интересный вопрос: обязательно ли их носить поверх обычных брифов, и стоит ли носить поверх боксеров или даже джинсов?



Prada выпустила трусы по цене iPhone / Фото Prada



Prada выпустила трусы по цене iPhone / Фото Prada

Не удивимся, если на следующей Неделе моды какой-нибудь бесстрашный стритстайлер наденет двойной слой боксеров для фотосессии.

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С другой стороны, носить трусы без штанов – это очень в духе Prada. Большие дома уже десятилетиями создают роскошные боксерки, но Prada в последние сезоны делает ставку именно на брифы.