Для каждого из нас бодибилдеры всегда были вершиной прокачки своего тела. Ты же помнишь, что Арнольд Шварценеггер начинал свой путь именно с бодибилдинга. К твоему вниманию 7 правил бодибилдинга, которые ты можешь смело использовать во время своих тренировок. Бери их на вооружение!

Эксперты Джефф Кавальер и Джесси Лайко рассказали о 7 правилах бодибилдинга, которым есть применение во время тренировок. Этими советами с тобой делится Men 24 .

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1. Составляющие движения в первую очередь

Тяжелые упражнения, такие как приседания и жим лежа, является основой твоей повседневной спортивной жизни, поэтому старайся выполнять их в первую очередь.

"Если ты выполняешь их в обратном порядке, ты жертвуешь своей эффективностью в сложных упражнениях, – говорит Кавальер. – Несмотря на то, что основное внимание уделяется росту и гипертрофии мышц, мы знаем, что ты сможешь стимулировать рост мышц за счет увеличения силы".



Начинай тренировку из сложных упражнений, а затем уже переходи к легким / Фото unsplash

2. Тренируйся до отказа

Большое количество повторений ничего не стоит, если все они требуют небольших усилий. По словам Кавальера, тренировки до отказа "были, есть и всегда будут" эффективным двигателем роста мышц.

"Ты можешь тренироваться э ффективно или долго, но ты не можешь делать и то, и другое, – говорит он. – Напрягай себя, пока не сможешь получить еще одно повторение в хорошей форме, а затем уважай собственное восстановление".



Хочешь достичь результата – тренируйся до отказа / Фото unsplash

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3. Напряжение важнее веса

Фактический вес, который ты поднимаешь, не так важен, как величина напряжения, какую испытывают твои мышцы. "Не всегда сосредотачивайся на максимальной силе, – говорит Кавальер. – Время от времени сосредотачивайся на том, чтобы замедлить эти повторения, напрячь мышцы, которые ты тренируешь, убрав импульс из уравнения".



Сосредотачивайся на напряжении своих мышц, а не весе / Фото unsplash

4. Тестируй свое тело

Кроме тренировок до отказа, снижение веса для выполнения другого подхода – отличный способ убедиться, что ты получаешь максимальную отдачу от тренировки определенной мышцы. Поэтому можешь сделать несколько подходов с максимальным весом, а потом его снизить. Такая себе проверка.

5. Позирование важное

По словам Кавальера, работа над сгибаниями в стиле Арнольда перед тренировкой может помочь тебе развить больший контроль над умом и мышцами. Ты видишь, свой рельеф. Видишь, где его хотелось бы получить. Соответственно понимаешь, на чем нужно сделать акцент во время следующих тренировок.



Можешь также тренироваться перед зеркалом, чтобы видеть работу мышц / Фото unsplash

6. Протеиновым коктейлям быть

Совсем не обязательно каждый день пить протеиновые коктейли или добавки. Но нужно четко понимать, что для максимального построения нужно будет есть килограммами куриную грудку, бобовые или другие продукты, чтобы насытить свой организм необходимым количеством белков. Поэтому в день тренировок можешь выпить протеиновый коктейль, чтобы помочь мышцам расти.



Протеиновые коктейли ускорят рост мышц / Фото unsplash

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7. Изоляция тоже важна

Нужно во время тренировок использовать не только те тренажеры, которые помогают прокачивать определенные группы мышц. Также стоит качать отдельные мышцы, уделяя именно им внимание.