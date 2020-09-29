Каждый из нас знает, что счастливые отношения стоят на трех китах: любви, доверии и взаимопонимании. Но это далеко не все. Каждая пара вокруг себя наращивает стену из правил, которые могут как облегчать их жизнь, так и хорошенько его усложнять. Мы, собственно, расскажем о правилах отношений, которые ты можешь нарушать.

Правила созданы, чтобы их нарушать. И в отношениях тоже. Но здесь нужно делать все очень аккуратно, чтобы не навлечь на себя гнев любимой. Men 24 рассказывает, какие правила отношений ты можешь смело нарушить.

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1. Вы всегда рядом

Мы уже как-то рассказывали, что в отношениях никто никому не принадлежит. Поэтому нет ничего плохого в том, что ты после работы сходишь с коллегами на пиво. Не позовет любимую с собой. Не приведешь друзей домой. А просто возьмешь и сходишь в любимый паб, чтобы отдохнуть от всего. В том числе и от отношений. И это нормально.

Пребывание вместе в формате 24/7 не всегда положительное влияние на отношения. У каждого должна быть зона личной жизни , в которую партнеру лучше не слишком лезть.



Не нужно совсем все свободное время проводить вдвоем / Фото pixabay

2. Сексом довольны двое. В сегда

А вот и нет. Мужская и женская физиологии настолько разные, поэтому не следует считать, что во время каждого занятия сексом вы вдвоем получаете удовольствие. Так бывает, но не на регулярной основе.

Мы рекомендуем устраивать дни удовольствия : в один ты делаешь все возможное, чтобы она достигла оргазма; в другой – она старается подарить тебе приятные ощущения. Это справедливо и разумно. И никто не будет чувствовать себя виновным.

3. Говори, а не держи в себе

А это уже откровенная глупость. Понятное дело, что в отношениях все должны быть откровенными и искренними. Но мы на эмоциях можем такого наговорить, что потом ни один психотерапевт, родители и друзья не помогут вам быть такими же счастливыми как раньше.

Конструктивной беседе в отношениях быть . А вот эмоциональном утечки негатива – нет. Помни об этом.



Иногда стоит держать язык за зубами / Фото pixabay

4. Будь честным

Нас всех учат, что врать – нехорошо. Поэтому нужно рубить правду-матку. Но следует это делать всегда и везде? Особенно, когда говорится об отношениях. А вот и нет, ведь иногда твоя правда может испортить все.

Сначала позаботься о подаче . Если ты будешь честным, но при этом еще и грозным, то будь готов, что ничего хорошего из этого не будет. Будь мягким, чувак!

5. Извинись, хоть ты и прав

Нас учили, что легче и лучше извиниться перед человеком, даже если он не прав. Особенно это актуально в отношениях. Мол, ты же умнее, то и извинись. Но это ни на какую голову не лезет, если ты знаешь, что прав на все 100%.

Извинения в этом случае станет причиной того, что вы так и останетесь на том же месте, с которого начинали . Проблему проговорить не удастся, а вместе с тем – дойти до какого-то общего знаменателя.

6. Ты мужчина – ты платишь

Хвала небесам, сейчас значительно реже можно услышать, что именно мужчина должен платить за заказ в ресторане или кафе. Но здесь есть один важный момент.

Если ты приглашаешь на кофе – то, согласно этикету, ты и платишь . Будь джентльменом.

7. Дорогие подарки – максимум заботы

101 красная роза, гигантский плюшевый медведь, дорога ювелирка – все это ранее считалось признаком мужской заботы о женщине. Но радует, что так было раньше. Конечно же, никто не запрещает тебе дарить ей один из этих презентов.

Но помни, что лучшими проявлениями заботы является укутывание любимой в теплую одежду, когда становится холодно, приготовления ей ужина, когда она пришла уставшая с работы, приятные мелочи, которые делают ее счастливой. Не стоит просто бездумно забрасывать ее подарками. Это так не работает.



Помоги ей приготовить ужин – это тоже проявление заботы / Фото rawpexels

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