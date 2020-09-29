7 неписаных правил отношений, которые может нарушать каждый мужчина
Каждый из нас знает, что счастливые отношения стоят на трех китах: любви, доверии и взаимопонимании. Но это далеко не все. Каждая пара вокруг себя наращивает стену из правил, которые могут как облегчать их жизнь, так и хорошенько его усложнять. Мы, собственно, расскажем о правилах отношений, которые ты можешь нарушать.
Правила созданы, чтобы их нарушать. И в отношениях тоже. Но здесь нужно делать все очень аккуратно, чтобы не навлечь на себя гнев любимой. Men 24 рассказывает, какие правила отношений ты можешь смело нарушить.
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1. Вы всегда рядом
Мы уже как-то рассказывали, что в отношениях никто никому не принадлежит. Поэтому нет ничего плохого в том, что ты после работы сходишь с коллегами на пиво. Не позовет любимую с собой. Не приведешь друзей домой. А просто возьмешь и сходишь в любимый паб, чтобы отдохнуть от всего. В том числе и от отношений. И это нормально.
- Пребывание вместе в формате 24/7 не всегда положительное влияние на отношения. У каждого должна быть зона личной жизни, в которую партнеру лучше не слишком лезть.
Не нужно совсем все свободное время проводить вдвоем / Фото pixabay
2. Сексом довольны двое. Всегда
А вот и нет. Мужская и женская физиологии настолько разные, поэтому не следует считать, что во время каждого занятия сексом вы вдвоем получаете удовольствие. Так бывает, но не на регулярной основе.
- Мы рекомендуем устраивать дни удовольствия: в один ты делаешь все возможное, чтобы она достигла оргазма; в другой – она старается подарить тебе приятные ощущения. Это справедливо и разумно. И никто не будет чувствовать себя виновным.
3. Говори, а не держи в себе
А это уже откровенная глупость. Понятное дело, что в отношениях все должны быть откровенными и искренними. Но мы на эмоциях можем такого наговорить, что потом ни один психотерапевт, родители и друзья не помогут вам быть такими же счастливыми как раньше.
- Конструктивной беседе в отношениях быть. А вот эмоциональном утечки негатива – нет. Помни об этом.
Иногда стоит держать язык за зубами / Фото pixabay
4. Будь честным
Нас всех учат, что врать – нехорошо. Поэтому нужно рубить правду-матку. Но следует это делать всегда и везде? Особенно, когда говорится об отношениях. А вот и нет, ведь иногда твоя правда может испортить все.
- Сначала позаботься о подаче. Если ты будешь честным, но при этом еще и грозным, то будь готов, что ничего хорошего из этого не будет. Будь мягким, чувак!
5. Извинись, хоть ты и прав
Нас учили, что легче и лучше извиниться перед человеком, даже если он не прав. Особенно это актуально в отношениях. Мол, ты же умнее, то и извинись. Но это ни на какую голову не лезет, если ты знаешь, что прав на все 100%.
- Извинения в этом случае станет причиной того, что вы так и останетесь на том же месте, с которого начинали. Проблему проговорить не удастся, а вместе с тем – дойти до какого-то общего знаменателя.
6. Ты мужчина – ты платишь
Хвала небесам, сейчас значительно реже можно услышать, что именно мужчина должен платить за заказ в ресторане или кафе. Но здесь есть один важный момент.
- Если ты приглашаешь на кофе – то, согласно этикету, ты и платишь. Будь джентльменом.
7. Дорогие подарки – максимум заботы
101 красная роза, гигантский плюшевый медведь, дорога ювелирка – все это ранее считалось признаком мужской заботы о женщине. Но радует, что так было раньше. Конечно же, никто не запрещает тебе дарить ей один из этих презентов.
- Но помни, что лучшими проявлениями заботы является укутывание любимой в теплую одежду, когда становится холодно, приготовления ей ужина, когда она пришла уставшая с работы, приятные мелочи, которые делают ее счастливой. Не стоит просто бездумно забрасывать ее подарками. Это так не работает.
Помоги ей приготовить ужин – это тоже проявление заботы / Фото rawpexels
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Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Но не слишком злоупотребляй этим, чтобы не попасть в своих отношениях "за решетку".
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