Якщо ти хочеш мати фактурне та рельєфне тіло та при цьому володіти всією своєю силою, тобі слід прислухатися до порад спортсменів. Вони не лише можуть похизуватися крутими м'язами, а й знають, як їх використовувати. Цього разу пройдемося по секретах тренувань бразильського бійця UFC Даві Рамоса.

Даві Рамос, якого ще називають "Тасманійським дияволом", надзвичайно крутий спортсмен. Він і володар чорного поясу, і багаторазовий чемпіон з бразильського джиу-джитсу. Крім того, він професійний боєць MMA. А з 2016 року Рамос виступає в турнірі UFC. Тож Men 24 ділиться кількома секретами успішних тренувань спортсмена, які дозволять тобі досягнути бажаного результату.

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Хапай і тисни

Ні для кого не секрет, що у змішаних єдиноборствах допускаються і боротьба у стійці, і у партері. Тож тобі потрібно оволодіти захватами, кидками та бойовими прийомами. Їх Рамос запозичив з джиу-джитсу.

Це бойове мистецтво дозволило розвинути Даві Рамосу хорошу технічну базу, а також стратегічне мислення.



Даві Рамос часто використовує прийоми з джиу-джитсу / Фото On The Mat

Підтримуй баланс

Під час поєдинку у бійця просто немає права на помилку. Тож тобі потрібно вміти тримати рівновагу, аби в один чудовий момент суперник не поклав тебе на лопатки.

Для цього Рамос рекомендує прокачувати координацію рухів, а також відчуття балансу. Це можна зробити за допомогою вправ на нестійких поверхнях. До прикладу, під час сапбордингу.

Маневруй

Не варто забувати також про спритність під час бою. Однією технікою не обійтися. Тож тобі потрібно навчитися ухилятися та блокувати удари, а також змінювати стійку та жваво пересуватися рингом.

Щоб прокачати ці скіли можна використовувати боксерські снаряди. Вони дозволять відточити техніку нанесення панчів кулаками, колінами та ступнями. Також за їхньою допомогою можна відпрацювати координацію рухів, відчувати тактику супротивника, а також передбачати його подальші дії.

Сила м'язів

Спортсменам силові тренування потрібні для того, аби не тільки розвинути м'язи, а й зміцнити нервово-м'язові зв'язки та підвищити витривалість.

Тож Даві Рамос віддає перевагу тренуванням у вільній вазі. Такий вид тренінгу не лише розвиває глибокі м'язи, а й м'язи-стабілізатори. Також він віддає перевагу вправам з кросфіту.

Довіряй організму

Не варто забувати й про те, що під час тренувань слід прислухатися до свого організму. Тож не потрібно вимагати від себе більшого, ніж він може дати.

Ти, звичайно ж, не Даві Рамос, тож можеш обійтися без гаджетів, які аналізують сигнали організму на кшталт серцебиття та психоемоційного стану.

Але можеш спокійно носитися з фітнес-браслетом, який бодай пульс вимірюватиме під час тренувань.

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Займайся як Даві Рамос. Усі його тренування розраховані на повноцінний і різносторонній розвиток тіла й особистості. Концентруйся не лише на тяганні "заліза" і буде тобі щастя!