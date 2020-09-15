Іноді азарт бере гору, і ми підписуємось на божевільні витівки. Готові бігти півмарафон, стрибати з парашутом або ж підняти штангу, яка втричі переважує нашу власну вагу. Але краще спочатку переконатися, що твоя фізична форма дозволяє тобі такі вибрики. Для цього й придумали ці три тести.

Розповідаємо тобі на Men 24 про три тести, які дозволять перевірити стан твоєї фізичної форми.

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Тести Купера

Нещасний лікар зі США, Кеннет Купер не може прожити ані дня, щоб його не згадували. Воно й не дивно, адже тести, названі на його честь, повинні проходити усі, хто хоче займатися спортом, бойовими мистецтвами або ж служити у війську.

У чому полягають тести Купера? Для початку слід зробити 10 віджимань. Потім 10 разів виконати вправу "Жаба": з упору лежачи стрибком підтягуєш ноги до рук і переходиш в упор сидячи. Потім треба виконати 10 скручувань на прес і 10 "розніжок": ти стоїш на одному коліні та міняєш опорну ногу у стрибку.

Якщо ти зробив 4 цикли за 3 хвилини – можеш не перейматися, адже ти в хорошій формі.



Тести Купера включають різні вправи / Фото bowandtie

Тест ФБР

Для того, аби стати справжнім агентом ФБР, слід щонайменше 30 разів відтиснутися від підлоги, зробити 38 скручувань, пробігти 300 метрів, а потім іще 2,4 кілометра.

І все було б не так страшно, якби не потрібно було перші дві вправи виконати за 120 секунд. 300 метрів пробігти за 52 секунди, а на 2,4 кілометра у тебе буде лише 12 хвилин. Впораєшся?



Потрібно пробігти 300 метрів за 52 секунди / Фото pinterest

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Панда Кунг-фу

Якщо ти дивився "Панду Кунг-фу", то знаєш, що злісним ворогом улюбленця мільйонів були саме сходи. Тож їх ми й пропонуємо використати, аби перевірити твою фізичну форму без надмірних зусиль.

Спробуй без поспіху підійматися сходами. Якщо на 2-му поверсі у тебе починається задишка – твої серце та легені недостатньо треновані. Задишка на 4-му поверсі свідчить про середній показник витривалості.

Якщо ж ти можеш піднятися на 7-ий поверх без відчутних проблем – твоє тіло у хорошій фізичній формі.



Перевір свою фізичну форму за допомогою сходів / Фото seven

Перевір себе та пройди один з цих тестів. Завдяки йому ти зможеш не лише оцінити свою фізичну форму, а й матимеш стимул нарешті записатися до спортзалу або ж почати нарешті братися за більшу вагу під час тренувань.