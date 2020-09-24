Если ты хочешь иметь фактурное и рельефное тело и при этом обладать всей своей силой, тебе следует прислушаться к советам спортсменов. Они не только могут похвастаться крутыми мышцами, но и знают, как их использовать. На этот раз пройдемся по секретах тренировок бразильского бойца UFC Дави Рамоса.

Дави Рамос, которого еще называют "Тасманский дьявол", чрезвычайно крутой спортсмен. Он и обладатель черного пояса, и многократный чемпион по бразильского джиу-джитсу. Кроме того, он профессиональный боец MMA. А с 2016 года Рамос выступает в турнире UFC. Поэтому Men 24 делится несколькими секретами успешных тренировок спортсмена, которые позволят тебе достичь желаемого результата.

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Хватай и давись

Ни для кого не секрет, что в смешанных единоборствах допускаются и борьба и в стойке, и в партере. Поэтому тебе нужно овладеть захватами, бросками и боевыми приемами. Их Рамос позаимствовал из джиу-джитсу.

Это боевое искусство позволило развить Дави Рамосу хорошую техническую базу , а также стратегическое мышление.



Дави Рамос часто использует приемы по джиу-джитсу / Фото On The Mat

поддерживая баланс

Во время поединка у бойца просто нет права на ошибку. Поэтому тебе нужно уметь держать равновесие, чтобы в один момент соперник не положил тебя на лопатки.

Для этого Рамос рекомендует прокачивать координацию движений, а также чувство баланса . Это можно сделать с помощью упражнений на неустойчивых поверхностях. К примеру, во время сапбординга.

Маневрируй

Не стоит забывать также о ловкость во время боя. Одной техникой не обойтись. Поэтому тебе нужно научиться уклоняться и блокировать удары, а также изменять стойку и живо передвигаться по рингу.

Чтобы прокачать эти скиллы можно использовать боксерские снаряды . Они позволят отточить технику нанесения панчей кулаками, коленями и ступнями. Также с их помощью можно отработать координацию движений, чувствовать тактику противника, а также предусматривать его дальнейшие действия.

Сила мышц

Спортсменам силовые тренировки нужны для того, чтобы не только развить мышцы, но и укрепить нервно-мышечные связи и повысить выносливость.

Поэтому Дави Рамос отдает предпочтения тренировкам со свободным весом . Такой вид тренинга не только развивает глубокие мышцы, но и мышцы-стабилизаторы. Также он отдает предпочтение упражнениям с кроссфиту.

Доверяй организму

Не стоит забывать и о том, что во время тренировок следует прислушаться к своему организму. Поэтому не нужно требовать от себя большего, чем он может дать.

Ты, конечно же, не Дави Рамос, поэтому можешь обойтись без гаджетов, которые анализируют сигналы организма по типу сердцебиение и психоэмоционального состояния.

Но можешь спокойно носиться с фитнес-браслетом , который хотя бы пульс будет измерять во время тренировок.

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