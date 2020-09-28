Біле вино до риби, червоне до м'яса, шампанське – до ікри. Ну хто ж цього не знає? А як же бути з міцним алкоголем? Тільки не кажи про чіпси й горішки. Сьогодні Men 24 розповідає, чим найкраще закушувати горілку.

Горілку можна пити поруч із вживанням будь-якої їжі, крім солодких страв. Але Men 24 розповість, що з продуктового різноманіття обрати найкраще та на якому етапі.

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Для дружної чоловічої компанії у будь-якому випадку хорошою закускою буде шмат лагідного сала, запашна головка часнику і буханець домашнього чорного хліба.

Але фахівці з Університету Застілля радять глибше вивчити це питання і поділяють закуску на три важливих типи.



Споживати горілку можна з усіма стравами, крім солодких / Фото pixabay

Перший тип: гаряче м'ясо і смажена риба

Їх подають першими і їдять першими. І не лише для того, щоб не охололи. Річ у тім, що вони знімають залишковий післясмак у роті й печіння – так би мовити, готують твою ротову порожнину до наступної порції.

А до наступної порції закусок фахівці (з досвідом) рекомендують зробити невеличку паузу.



Гарячі страви з м'яса чи риби – перший тип закуски / Фото pixabay

Другий тип: салати й супи

Попри те, що суп вважають першою стравою, насправді його, як і салат, краще вживати вже тоді, коли бодай трохи наситився. Ці закуски закріплюють смакові відчуття, отримані від горілки на попередньому етапі.

А ще не дадуть швидко сп'яніти.



Суп – перша страва загалом, але у випадку закушування горілки – друга / Фото pikabu

Третій тип: гриби й солоні огірки

Ці закуски чудово готують організм до нового прийому горілки, освіжаючи смак.

Їх варто подавати останніми.



Солоні огірки, зрозуміло, на останньому етапі та в третьому типі закуски / Фото pikabu

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Отже, горілку краще починати закушувати гарячими стравами, а потім поступово переходити до холодних.



Простіше кажучи, спершу гаряча варена картопелька зі смаженою свининкою, а вже потім – холодний шмат оселедця з кілечком цибулі. І тоді вже начхати, що там творять політики.