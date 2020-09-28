Правильна чоловіча закуска: що найкраще пасує до горілки
Біле вино до риби, червоне до м'яса, шампанське – до ікри. Ну хто ж цього не знає? А як же бути з міцним алкоголем? Тільки не кажи про чіпси й горішки. Сьогодні Men 24 розповідає, чим найкраще закушувати горілку.
Горілку можна пити поруч із вживанням будь-якої їжі, крім солодких страв. Але Men 24 розповість, що з продуктового різноманіття обрати найкраще та на якому етапі.
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Для дружної чоловічої компанії у будь-якому випадку хорошою закускою буде шмат лагідного сала, запашна головка часнику і буханець домашнього чорного хліба.
- Але фахівці з Університету Застілля радять глибше вивчити це питання і поділяють закуску на три важливих типи.
Споживати горілку можна з усіма стравами, крім солодких / Фото pixabay
Перший тип: гаряче м'ясо і смажена риба
Їх подають першими і їдять першими. І не лише для того, щоб не охололи. Річ у тім, що вони знімають залишковий післясмак у роті й печіння – так би мовити, готують твою ротову порожнину до наступної порції.
- А до наступної порції закусок фахівці (з досвідом) рекомендують зробити невеличку паузу.
Гарячі страви з м'яса чи риби – перший тип закуски / Фото pixabay
Другий тип: салати й супи
Попри те, що суп вважають першою стравою, насправді його, як і салат, краще вживати вже тоді, коли бодай трохи наситився. Ці закуски закріплюють смакові відчуття, отримані від горілки на попередньому етапі.
- А ще не дадуть швидко сп'яніти.
Суп – перша страва загалом, але у випадку закушування горілки – друга / Фото pikabu
Третій тип: гриби й солоні огірки
Ці закуски чудово готують організм до нового прийому горілки, освіжаючи смак.
- Їх варто подавати останніми.
Солоні огірки, зрозуміло, на останньому етапі та в третьому типі закуски / Фото pikabu
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