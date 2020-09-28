Белое вино к рыбе, красное к мясу, шампанское – к икре. Ну кто же этого не знает? А как же быть с крепким алкоголем? Только не говори о чипсах и орешках. Сегодня Men 24 рассказывает, чем лучше закусывать водку.

Водку можно пить рядом с употреблением любой пищи, кроме сладких блюд. Но Men 24 расскажет, что из продуктового разнообразия выбрать лучше и на каком этапе.

К теме Должна ли водка иметь вкус: разбираемся на примере известного украинского бренда

Для дружной мужской компании в любом случае хорошей закуской будет кусок мягкого сала, душистая головка чеснока и буханка домашнего черного хлеба.

Но специалисты из Университета Застолья советуют глубже изучить этот вопрос и разделяют закуску на три важных типа.



Потреблять водку можно со всеми блюдами, кроме сладких / Фото pixabay

Первый тип: горячее мясо и жареная рыба

Их подают первыми и едят первыми. И не только для того, чтобы не остыли. Дело в том, что они снимают остаточный привкус во рту и жжение – так сказать, готовят твою ротовую полость к следующей порции.

А к следующей порции закусок специалисты (с опытом) рекомендуют сделать небольшую паузу.



Горячие блюда из мяса или рыбы – первый тип закуски / Фото pixabay

Второй тип: салаты и супы

Несмотря на то, что суп считают первым блюдом, на самом деле его, как и салат, лучше употреблять уже тогда, когда хоть немного насытился. Эти закуски закрепляют вкусовые ощущения, полученные от водки на предыдущем этапе.

А еще не дадут быстро опьянеть.



Суп – первое блюдо в целом, но в случае закусывания водки – второе / Фото pikabu

Третий тип: грибы и соленые огурцы

Эти закуски прекрасно готовят организм к новому приему водки, освежая вкус.

Их следует подавать последними.



Соленые огурцы, разумеется, на последнем этапе и в третьем типе закуски / Фото pikabu

Чтобы знали Топ-бармены США выбирают водку Nemiroff