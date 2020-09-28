Правильная мужская закуска: что лучше всего подходит к водке
Белое вино к рыбе, красное к мясу, шампанское – к икре. Ну кто же этого не знает? А как же быть с крепким алкоголем? Только не говори о чипсах и орешках. Сегодня Men 24 рассказывает, чем лучше закусывать водку.
Водку можно пить рядом с употреблением любой пищи, кроме сладких блюд. Но Men 24 расскажет, что из продуктового разнообразия выбрать лучше и на каком этапе.
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Для дружной мужской компании в любом случае хорошей закуской будет кусок мягкого сала, душистая головка чеснока и буханка домашнего черного хлеба.
- Но специалисты из Университета Застолья советуют глубже изучить этот вопрос и разделяют закуску на три важных типа.
Потреблять водку можно со всеми блюдами, кроме сладких / Фото pixabay
Первый тип: горячее мясо и жареная рыба
Их подают первыми и едят первыми. И не только для того, чтобы не остыли. Дело в том, что они снимают остаточный привкус во рту и жжение – так сказать, готовят твою ротовую полость к следующей порции.
- А к следующей порции закусок специалисты (с опытом) рекомендуют сделать небольшую паузу.
Горячие блюда из мяса или рыбы – первый тип закуски / Фото pixabay
Второй тип: салаты и супы
Несмотря на то, что суп считают первым блюдом, на самом деле его, как и салат, лучше употреблять уже тогда, когда хоть немного насытился. Эти закуски закрепляют вкусовые ощущения, полученные от водки на предыдущем этапе.
- А еще не дадут быстро опьянеть.
Суп – первое блюдо в целом, но в случае закусывания водки – второе / Фото pikabu
Третий тип: грибы и соленые огурцы
Эти закуски прекрасно готовят организм к новому приему водки, освежая вкус.
- Их следует подавать последними.
Соленые огурцы, разумеется, на последнем этапе и в третьем типе закуски / Фото pikabu
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