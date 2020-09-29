Правильна чоловіча закуска: з якими продуктами слід вживати коньяк
Ти вже знаєш, що горілку можна пити поруч із вживанням будь-якої їжі, крім солодких страв. А як же бути з іншими видами міцних алкогольних напоїв? Сьогодні Men 24 розповідає, чим найкраще закушувати коньяк.
З хорошим коньяком поводитися слід як із пані – не накидатися, дочекатися, зігріти у своїх долонях. І лише потім – пригубити,
– Вінстон Черчілль, британський прем'єр у роки Другої світової та нобелівський лауреат з літератури.
Men 24 розповідає, з чим найкраще пригубити коньяк (із ким – то вже вирішиш сам) і які продукти загалом вдало пасуватимуть як закуска до цього міцного напою.
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Увага: головне правило вживання коньяку – його взагалі нічим закушувати не треба. Нічим. Зразу – нічим.
- Річ у тім, що букет цього благородного напою доволі крихкий, тож аромат і смак закуски (особливо лимону та інших цитрусових) часто нищить його.
Але: коли букетом ти вже встиг насолодитися (дай собі для цього бодай кілька секунд) – можеш сміливо закушувати.
Коньяк – це спочатку "насолодися", та вже потім "закушуй" / Фото pixabay
Для "студентів"
Для ефективного подолання спиртової гіркоти у випадку вживання коньяку найкраще використати такі продукти:
- Маслини,
- Морепродукти,
- Нарізану грушу,
- Виноград,
- Гіркий шоколад.
Початківці-коньяколюби (вважай, студенти Університету Застілля) зазвичай цим задовольняються.
Маслини, виноград, груша, морепродукти – дуже вдала закуска для коньяку / Фото attuale
Для "професіоналів"
Але фахівці з Університету Застілля (а ми часто звертаємося до них за консультаціями) переконують:
- Не треба шукати збочень, а краще використати твердий сир та посипаний цукром лимон (нагадуємо – не одразу, а тільки після того, як насолодився букетом коньяку).
Порада фахівців: до коньяку краще брати лимон із цукром та твердий сир / Фото pixabay
Для "вчених"
А ось найвитонченіші гурмани (котрі досягли рівня вченої ради Університету Застілля) вважають, що відмінний коньяк потрібно доповнювати винятково дорогими сигарами й чорною кавою.
- Не дарма ж кажуть у народі: від справжнього чоловіка має пахнути дорогим тютюном і хорошим коньяком.
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Я дуже великий шанувальник коньяку. Я обожнюю коньяк так сильно, що дозволяю собі пити його хіба двічі на рік. Адже це має бути святом!
– Анджей Сапковський, польський письменник-фантаст, автор саги про Відьмака.