Ти вже знаєш, що горілку можна пити поруч із вживанням будь-якої їжі, крім солодких страв. А як же бути з іншими видами міцних алкогольних напоїв? Сьогодні Men 24 розповідає, чим найкраще закушувати коньяк.

З хорошим коньяком поводитися слід як із пані – не накидатися, дочекатися, зігріти у своїх долонях. І лише потім – пригубити,

– Вінстон Черчілль, британський прем'єр у роки Другої світової та нобелівський лауреат з літератури.

Men 24 розповідає, з чим найкраще пригубити коньяк (із ким – то вже вирішиш сам) і які продукти загалом вдало пасуватимуть як закуска до цього міцного напою.

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Увага: головне правило вживання коньяку – його взагалі нічим закушувати не треба. Нічим. Зразу – нічим.

Річ у тім, що букет цього благородного напою доволі крихкий, тож аромат і смак закуски (особливо лимону та інших цитрусових) часто нищить його.

Але: коли букетом ти вже встиг насолодитися (дай собі для цього бодай кілька секунд) – можеш сміливо закушувати.



Коньяк – це спочатку "насолодися", та вже потім "закушуй" / Фото pixabay

Для "студентів"

Для ефективного подолання спиртової гіркоти у випадку вживання коньяку найкраще використати такі продукти:

Маслини,

Морепродукти,

Нарізану грушу,

Виноград,

Гіркий шоколад.

Початківці-коньяколюби (вважай, студенти Університету Застілля) зазвичай цим задовольняються.



Маслини, виноград, груша, морепродукти – дуже вдала закуска для коньяку / Фото attuale

Для "професіоналів"

Але фахівці з Університету Застілля (а ми часто звертаємося до них за консультаціями) переконують:

Не треба шукати збочень, а краще використати твердий сир та посипаний цукром лимон (нагадуємо – не одразу, а тільки після того, як насолодився букетом коньяку).



Порада фахівців: до коньяку краще брати лимон із цукром та твердий сир / Фото pixabay

Для "вчених"

А ось найвитонченіші гурмани (котрі досягли рівня вченої ради Університету Застілля) вважають, що відмінний коньяк потрібно доповнювати винятково дорогими сигарами й чорною кавою.

Не дарма ж кажуть у народі: від справжнього чоловіка має пахнути дорогим тютюном і хорошим коньяком.

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Я дуже великий шанувальник коньяку. Я обожнюю коньяк так сильно, що дозволяю собі пити його хіба двічі на рік. Адже це має бути святом!

– Анджей Сапковський, польський письменник-фантаст, автор саги про Відьмака.