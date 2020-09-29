Ты уже знаешь, что водку можно пить вместе с употреблением любой пищи, кроме сладких блюд. А как же быть с другими видами крепких алкогольных напитков? Сегодня Men 24 рассказывает, чем лучше закусывать коньяк.

С хорошим коньяком вести себя следует как с леди – не набрасываться, дождаться, согреть в своих ладонях. И только потом – пригубить,

– Уинстон Черчилль, британский премьер в годы Второй мировой и нобелевский лауреат по литературе.

Men 24 рассказывает, с чем лучше пригубить коньяк (с кем – это уже решишь сам) и какие продукты в целом удачно подойдут как закуска к этому крепкому напитку.

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Внимание: главное правило употребления коньяка – его вообще ничем закусывать не надо. Ничем. Сразу – ничем.

Дело в том, что букет этого благородного напитка довольно хрупкий , поэтому аромат и вкус закуски (особенно лимона и других цитрусовых) часто уничтожает его.

Но: когда букетом ты уже успел насладиться (дай себе для этого хотя бы несколько секунд) – можешь смело закусывать.



Коньяк – это прежде всего "насладись", и уже потом "закусывай" / Фото pixabay

Для "студентов"

Для эффективного преодоления спиртовой горечи в случае употребления коньяка лучше всего использовать следующие продукты:

Оливки,

Морепродукты,

Нарезанную грушу,

Виноград,

Горький шоколад.

Начинающие коньяколюбы (считай, студенты Университета Застолья) обычно этим удовлетворяются.



Маслины, виноград, груша, морепродукты – очень удачная закуска для коньяка / Фото attuale

Для "профессионалов"

Но специалисты из Университета Застолья (а мы часто обращаемся к ним за консультациями) убеждают:

Не стоит искать извращений, а лучше использовать твердый сыр и посыпанный сахаром лимон (напоминаем – не сразу, а после того, как уже насладился букетом коньяка).



Совет специалистов: к коньяку лучше брать лимон с сахаром и сыр / Фото pixabay

Для "ученых"

А вот изощренные гурманы (достигшие уровня ученого совета Университета Застолья) считают, что отличный коньяк нужно дополнять исключительно дорогими сигарами и черным кофе.

Не зря же говорят в народе: от настоящего мужчины должно пахнуть дорогим табаком и хорошим коньяком.

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