Правильная мужская закуска: с какими продуктами следует употреблять коньяк
Ты уже знаешь, что водку можно пить вместе с употреблением любой пищи, кроме сладких блюд. А как же быть с другими видами крепких алкогольных напитков? Сегодня Men 24 рассказывает, чем лучше закусывать коньяк.
С хорошим коньяком вести себя следует как с леди – не набрасываться, дождаться, согреть в своих ладонях. И только потом – пригубить,
– Уинстон Черчилль, британский премьер в годы Второй мировой и нобелевский лауреат по литературе.
Men 24 рассказывает, с чем лучше пригубить коньяк (с кем – это уже решишь сам) и какие продукты в целом удачно подойдут как закуска к этому крепкому напитку.
Напомним Правильная мужская закуска: что лучше всего подходит к водке
Внимание: главное правило употребления коньяка – его вообще ничем закусывать не надо. Ничем. Сразу – ничем.
- Дело в том, что букет этого благородного напитка довольно хрупкий, поэтому аромат и вкус закуски (особенно лимона и других цитрусовых) часто уничтожает его.
Но: когда букетом ты уже успел насладиться (дай себе для этого хотя бы несколько секунд) – можешь смело закусывать.
Коньяк – это прежде всего "насладись", и уже потом "закусывай" / Фото pixabay
Для "студентов"
Для эффективного преодоления спиртовой горечи в случае употребления коньяка лучше всего использовать следующие продукты:
- Оливки,
- Морепродукты,
- Нарезанную грушу,
- Виноград,
- Горький шоколад.
Начинающие коньяколюбы (считай, студенты Университета Застолья) обычно этим удовлетворяются.
Маслины, виноград, груша, морепродукты – очень удачная закуска для коньяка / Фото attuale
Для "профессионалов"
Но специалисты из Университета Застолья (а мы часто обращаемся к ним за консультациями) убеждают:
- Не стоит искать извращений, а лучше использовать твердый сыр и посыпанный сахаром лимон (напоминаем – не сразу, а после того, как уже насладился букетом коньяка).
Совет специалистов: к коньяку лучше брать лимон с сахаром и сыр / Фото pixabay
Для "ученых"
А вот изощренные гурманы (достигшие уровня ученого совета Университета Застолья) считают, что отличный коньяк нужно дополнять исключительно дорогими сигарами и черным кофе.
- Не зря же говорят в народе: от настоящего мужчины должно пахнуть дорогим табаком и хорошим коньяком.
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Я очень большой поклонник коньяка. Я обожаю коньяк так сильно, что позволяю себе пить его разве что дважды в год. Ведь это должен быть праздник!
– Анджей Сапковский, польский писатель-фантаст, автор саги о Ведьмаке.