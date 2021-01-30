Правило 5 часов, по мнению некоторых самых богатых людей мира, – один из основных принципов успеха, развития любого бизнеса и, если повезет, позволит стать миллионером. Поэтому воспользуйся им, если хочешь добиться успеха как Илон Маск или Билл Гейтс.

Источник: GQ

В случае с Биллом Гейтсом, который всегда рекомендует читать книги для развития твоего ума, Илоном Маском, Бараком Обамой или Стивом Джобсом, фундаментальная общность их советов для достижения успеха – это чтение романов, эссе, блогов и новостей, которые считаются основным занятием для продолжения обучения, роста и расширения кругозора.

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Не секрет, что успешные люди много читают, а средний миллионер, кажется, читает 2 или более книг в месяц,

– пишет эксперт по производительности Чонси Мэддокс.

Что такое правило 5 часов?

Это правило работы интеллектуального гения основателя Empact, Майкла Симмонса, и оно не является элементарным предложением: независимо от того, насколько занятой человек или количество проблем, которые необходимо решить в течение дня, главное – резерв часа в день на чтение и обучения, включая аудиокнигу. Таким образом, у тебя будет в целом 5 часов на каждую рабочую неделю. Симмонс утверждает, что эта практика, которой придерживаются успешные люди, со времен Бенджамина Франклина.



Правило предусматривает чтение и обучение в течение хотя бы 5 часов в неделю / Фото Unsplash

В течение всей своей взрослой жизни Бенджамин Франклин проявлял настойчивость, чтобы вкладывать около часа в день в освоение новых знаний. Он сам окрестил эту практику пятичасовым правилом Франклина: 1 час в день на каждый день недели,

– написал Симмонс.

Что касается Франклина, то время на обучение было прежде всего утром и предусматривало другие дневные задачи. На самом деле не имеет значения, когда у тебя будет возможность воспользоваться этим часом в день. Важн ы е – постоянство и желание никогда не прекращать учиться, читать и искать что-то новое.

Правило помогает совершенствоваться, придумывать альтернативные решения самых разнообразных проблем и идти в ногу с событиями и тенденциями, чтобы предложить миру лучшее из нас самих.



С помощью этого правила можно совершенствоваться и достигать успеха / Фото Unsplash

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3 ключевые моменты правила 5 часов

1. Читай: ты можешь начать с 30 минут, если час кажется слишком длинн ым . Но у тебя всегда должна быть книга под рукой. Берись за нее сразу же, как только у тебя возникнет желание заглянуть к социальным сетям или включить какое-то шоу.

2. Рассуждай: это не просто чтение, а размышление о том, что ты только что прочитал, услышал или открыл. Затем запиши свои мысли и проанализируй, как они могут помочь тебе достичь желаемого успеха. Рекомендация – поставить себе 2 или 3 вопроса о том, что ты узнал, и дать себе ответ.

3. Экспериментируй: чтение – это только начало и будет бесполезно, если ты не применишь на практике то, что узнал. Когда у тебя есть идея, важно воплотить ее в жизнь, даже если она тебе кажется безумной. Важно учиться на своих ошибках и продолжать экспериментировать, пока не достигнешь желаемого.



Тебе важно не только читать, но и воплощать в жизнь свои безумные идеи / Фото Unsplash

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