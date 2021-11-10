У нещодавньому репрезентативному демографічному опитуванні, проведеному Інститутом Кінсі та Lovehoney, 2200 американцям ставили питання, пов'язане з "правилом трьох побачень". Результати доволі несподівані.

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Чи користуються люди правилом трьох побачень?

Цим правилом користуються лише 21% опитаних. А це означає, що у тебе значно вищі шанси на інтим, якщо побачення перше або друге. Але варто розуміти ще й те, що є достатньо людей, які не готові до сексу ані на третьому, ані на п'ятому побаченні. Тож у таких випадках ми рекомендуємо не тиснути та не переконувати потенційну партнерку в тому, що їй це потрібно.

Так виглядають цифри:

8% сказали, що побачення перед сексом узагалі не потрібні;

17% віддали перевагу одному побаченню;

14% вказали два побачення;

21% проголосували за три побачення;

8% зізналися, що готові на секс лише на четвертому побаченні;

11% вказали п'ять побачень;

13% розповіли, що займуться сексом лише на 6 – 10 побаченні;

9% наголосили, що готові на інтим лише після 10 або більше побачень.



Лише 21% дотримується правила трьох побачень / Фото Charly Pn

Ясна річ, що ці цифри можуть відрізнятися у залежності від країни або вікової категорії, сексуальної орієнтації або темпераменту. Але варто розуміти лише одне: не існує правильного числа побачень, після яких законно можна займатися сексом. Ви повинні удвох відчути, чи готові до інтимного зближення. Лише таким чином можна буде отримати максимум задоволення, а також не втратити нагоду круто провести час удвох.

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Ми закликаємо тебе не тиснути на дівчину та не натякати їй, що ти уже готовий зайнятися сексом. Якщо ж вона погодилася на інтим після першого побачення, то це зовсім не означає, що вона – легковажна. Просто є ймовірність, що між вами пробігла справжня іскра, і тут немає сенсу обмежувати себе статистичними цифрами!