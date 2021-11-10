В недавнем репрезентативном демографическом опросе , проведенном Институтом Кинси и Lovehoney, 2200 американцам задавали вопрос, связанный с "правилом трех свиданий". Результаты довольно неожиданны.

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Используют ли люди правило трех свиданий?

Этим правилом пользуется только 21% опрошенных. А это значит, что у тебя гораздо более высокие шансы на интим, если свидание первое или второе. Но стоит понимать еще и то, что есть достаточно людей, которые не готовы к сексу ни на третьем, ни на пятом свидании. Поэтому в таких случаях мы рекомендуем не давить и не убеждать потенциальную партнершу в том, что ей это нужно.

Так выглядят цифры:

8% сказали, что свидания перед сексом вообще не нужны;

17% предпочли одно свидание;

14% указали два свидания;

21% проголосовали за три свидания;

8% признались, что готовы на секс только на четвертом свидании;

11% указали пять свиданий;

13% рассказали, что займутся сексом только на 6 – 10 свидании;

9% отметили, что готовы на интим только после 10 или более свиданий.



Только 21% соблюдает правила трех свиданий / Фото Charly Pn

Разумеется, эти цифры могут отличаться в зависимости от страны или возрастной категории, сексуальной ориентации или темперамента. Но следует понимать только одно: не существует правильного числа свиданий, после которых законно можно заниматься сексом. Вы должны вдвоем почувствовать, готовы ли к интимному сближению. Только таким образом, можно будет получить максимум удовольствия, а также не упустить возможность круто провести время вдвоем.

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