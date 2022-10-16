Як розповів хлопець, близько 05:00 24 лютого пролунав дзвінок. У ньому прикордонник отримав команду прибути до підрозділу. І вже тоді наш герой зрозумів, що це аж ніяк не навчальна команда.

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Обороняв аеропорт Харкова від окупантів

Після прибуття до підрозділу, згадує Максим, йому розповіли, що Росія вдерлася на територію України. І що саме у той день почалася повномасштабна війна.

Від початку повномасштабного вторгнення прикордонник виконував різні завдання. Серед них:

охорона та прикриття аеропорту;

недопущення висадження російського десанту;

проведення контролю щодо недопущення ДРГ і колаборантів до Харкова.

Одне з чергувань він запам'ятає на все життя. Тоді Максим отримав команду від свого начальника про мінометний обстріл. Окупанти саме били по його базі. Тож хлопець не розгубився й ухвалив рішення взяти напарника та вирушити на допомогу побратимам.

Ми бігли. Снаряди падали як зліва, так і справа, перед нами. Противник постійно спостерігав за нами з неба та корегував вогонь з мінометів,

– зауважив Максим.

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Прикордонник розповів, що побачене його вразило. Їхня база була у вогні. Побратимів ніде не було. Лиш пізніше вдалося виявити одного зі своїх та допомогти йому. Хлопець отримав контузію внаслідок мінометного обстрілу. Невдовзі вдалося знайти й решту захисників. Усіх їх наш герой разом з напарником відправили до безпечного місця.

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Зараз ми продовжуємо боронити наші східні рубежі. І я ані на секунду не перестаю думати, що Україна переможе. І в нас усе буде добре,

– наголосив він.

Історія Максима надихає та вкотре нагадує про важливість підтримувати захисників України у ці непрості часи. Зробити це можна, наприклад, придбавши лімітовану серію Nemiroff Особлива. Прибуток з продажу кожної пляшки бренд спрямує на реабілітацію Героїв нашої держави, а також тих, хто постраждав від війни.