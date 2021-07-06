Для декого кинути хтивий погляд – уже зрада. Але є й ті, хто вважає, що стрибком у гречку можна називати лише безпосередній секс. У звіті "Поговорімо про секс", який з'явився на світ завдяки агентству Relate and Relationships Scotland, опитали 5 701 дорослу людину Великої Британії. Результати відверто вражають!

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Кожен 5-й чоловік не вважає поцілунки зрадою

Виявилося, що 19% чоловіків не вважають зрадою пристрасний поцілунок. Цікаво, що 45% жінок у віці від 16 до 24 років, вважають навіть простий флірт справжнісінькою зрадою.



Майже кожен 5-й чоловік не вважає пристрасні поцілунки зрадою / Фото Unsplash

Відповідно до досвіду консультанта з питань Relate and Relationships Scotland Барбари Блумфілд, недовіра у стосунках, значною мірою, виникає через соціальні мережі.

"Соціальні мережі додали безліч нових способів підірвати довіру людини, з якою ти перебуваєш у стосунках. Секстинг, кіберсекс, порно. Усе це може бути обманом, а може і не бути. Усе залежить від ставлення людини", – пояснює вона.

Як показало одне дослідження, від 18 до 25% користувачів Tinder перебувають у постійних стосунках під час використання програми. Це змушує багатьох запитувати, чи дозволили б вони так само робити своєму партнерові. Але тут потрібно розуміти, що у нинішніх умовах саме слово стосунки значно модернізувалося. Для когось вони передбачають лише моногамність, для когось – полігамність. Хтось погоджується на відкриті, а хтось – лише на закриті.



Соціальні мережі теж можуть викликати недовіру у стосунках / Фото Unsplash

Тож найважливіше – чітко обговорити "червоні лінії", щоб не перейти їх, зруйнувавши стосунки через свою легковажність.

"Частково проблема полягає в тому, що люди не розуміють своїх кордонів. Придумайте список кордонів, які працюють для вас обох, і регулярно переглядайте їх", – наголошує Барбара.

Якщо враховувати той факт, що 70% людей не обговорювали зі своїм партнером, що вони вважають зрадою, ця розмова стає неймовірно важливою. В інакшому випадку у тебе є всі шанси виявити, що ти почав зустрічатися з людиною, у якої зовсім інші погляди на, здавалося би, зрозумілі речі.

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