Для некоторых бросить похотливый взгляд – уже измена. Но есть и те, кто считает, что походом налево можно называть только непосредственный секс. В отчете "Поговорим о сексе" , который появился на свет благодаря агентству Relate and Relationships Scotland, опросили 5 701 взрослого Великобритании. Результаты откровенно впечатляют!

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Каждый 5-й мужчина не считает поцелуи изменой

Оказалось, что 19% мужчин не считают изменой страстный поцелуй. Интересно, что 45% женщин в возрасте от 16 до 24 лет, считают даже простой флирт самой настоящей изменой.



Почти каждый 5-й мужчина не считает страстные поцелуи изменой / Фото Unsplash

Согласно опыту консультанта по вопросам Relate and Relationships Scotland Барбары Блумфилд, недоверие в отношениях, в значительной степени, возникает через социальные сети.

"Социальные сети добавили множество новых способов подорвать доверие человека, с которым ты находишься в отношениях. Секстинг, киберсекс, порно. Все это может быть обманом, а может и не быть. Все зависит от отношения человека", – объясняет она.

Как показало одно исследование, от 18 до 25% пользователей Tinder находятся в постоянных отношениях при использовании программы . Это заставляет многих спрашивать, позволили бы они так же делать своему партнеру. Но здесь нужно понимать, что в нынешних условиях само слово отношения значительно модернизировалось. Для кого-то они предусматривают лишь моногамность, для кого-то – полигамность. Кто-то соглашается на открытые, а кто-то – на закрытые.



Социальные сети тоже могут вызвать недоверие в отношениях / Фото Unsplash

Поэтому самое важное – четко обсудить "красные линии", чтобы не перейти их, разрушив отношения через свою беспечность.

"Частично проблема заключается в том, что люди не понимают своих границ. Придумайте список границ, которые работают для вас обоих, и регулярно просматривайте их", – отмечает Барбара.

Если учитывать тот факт, что 70% людей не обсуждали со своим партнером, что они считают изменой, этот разговор становится невероятно важным. В противном случае у тебя есть все шансы обнаружить, что ты начал встречаться с человеком, у которого совсем другие взгляды на, казалось бы, понятные вещи.