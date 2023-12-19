Однак останні наукові дослідження показують, що це не так. Насправді більшість людей схильні до партнерства з тими, хто схожий на них за різними рисами, такими як особистість, цінності, освіта та інтелект.

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Чи притягуються протилежності

У комплексному дослідженні, опублікованому в журналі Nature Human Behavior у 2023 році, проаналізували понад 130 рис у мільйонах пар за понад сторічний період. Дослідження показало, що за 82% – 89% ознак партнери, швидше за все, будуть схожими, ніж ні.

Лише за 3% ознак, і лише в одній частині аналізу, люди схильні обирати партнерів, які відрізняються від них. Дослідження підтвердило те, на що окремі дослідження натякали протягом десятиліть, спростовуючи давню приказку про те, що "протилежності притягуються".

У дослідженні було проведено як метааналіз попередніх досліджень, так і оригінальний аналіз даних з використанням великого набору даних під назвою "Британський біобанк". Дослідники вивчали такі риси, як політичні та релігійні погляди, рівень освіти, IQ, звички до вживання психоактивних речовин, вік першого статевого акту та багато інших.

Вони виявили, що такі ознаки, як політичні та релігійні погляди, освіта та IQ показали особливо високу кореляцію. Наприклад, кореляція для політичних цінностей становила 0,58, що означає, що пари з більшою ймовірністю поділяють однакові політичні погляди, ніж ні.



Люди схильні до побудови стосунків зі схожими з ними людьми / Фото Shardar Tarikul Islam

Дослідники пояснили, що є кілька можливих причин, чому люди схильні до партнерства з тими, хто схожий на них.

Одна з них полягає в тому, що люди можуть шукати партнерів, які поділяють їхні цінності, цілі та вподобання, оскільки це може підвищити їхню сумісність і задоволеність.

Інша причина полягає в тому, що люди можуть мати більше можливостей зустрічатися і взаємодіяти з тими, хто схожий на них, завдяки таким факторам, як географія, соціальні мережі та освіта.

Третя причина полягає в тому, що люди можуть сприймати тих, хто схожий на них, як більш привабливих, надійних і сумісних, завдяки психологічному феномену, відомому як ефект подібності-привабливості.

Дослідження має важливі наслідки для генетики та суспільства в цілому. Дослідники відзначили, що асортативне спаровування, або тенденція до спаровування схожих людей, може впливати на розподіл генетичних варіантів і ознак у популяції. Це може мати наслідки для еволюції людських рис, поширеності певних захворювань і виникнення соціальної нерівності.

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Дослідники припускають, що майбутні дослідження повинні більш детально вивчити причини і наслідки асортативного спарювання, а також потенційні шляхи сприяння різноманітності та інклюзії в людських стосунках.

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