Однако последние научные исследования показывают, что это не так. На самом деле большинство людей склонны к партнерству с теми, кто похож на них по разным чертам, таким как личность, ценности, образование и интеллект.

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Притягиваются ли противоположности

В комплексном исследовании, опубликованном в журнале Nature Human Behavior в 2023 году, проанализировали более 130 черт в миллионах пар за более чем в прошлом году. Исследование показало, что за 82% – 89% признаков партнеры, скорее всего, будут схожими, чем нет.

Только 3% признаков, и только в одной части анализа, люди склонны выбирать партнеров, отличающихся от них. Исследование подтвердило то, что отдельные исследования намекали в течение десятилетий, опровергая давнюю поговорку о том, что "противоположности притягиваются".

В исследовании был проведен как метаанализ предварительных исследований, так и оригинальный анализ данных с использованием большого набора данных под названием "Британский биобанк". Исследователи изучали такие черты как политические и религиозные взгляды, уровень образования, IQ, привычки к употреблению психоактивных веществ, возраст первого полового акта и многие другие.

Они обнаружили, что такие признаки как политические и религиозные взгляды, образование и IQ показали особенно высокую корреляцию. К примеру, корреляция для политических ценностей составляла 0,58, что означает, что пары с большей вероятностью разделяют одинаковые политические взгляды, чем нет.



Люди склонны к построению отношений со схожими с ними людьми / Фото Shardar Tarikul Islam

Исследователи объяснили, что есть несколько возможных причин, почему люди склонны к партнерству с теми, кто похож на них.

Одна из них заключается в том, что люди могут искать партнеров, разделяющих их ценности, цели и предпочтения, поскольку это может повысить их совместимость и удовлетворенность.

Другая причина состоит в том, что люди могут иметь больше возможностей встречаться и взаимодействовать с теми, кто похож на них, благодаря таким факторам, как география, социальные сети и образование.

Третья причина заключается в том, что люди могут воспринимать тех, кто похож на них, как более привлекательных, надежных и совместимых. благодаря психологическому феномену, известному как эффект подобия-привлекательности.

Исследование имеет важные последствия для генетики и общества в целом. Исследователи отметили, что ассортативное спаривание или тенденция к спариванию схожих людей может влиять на распределение генетических вариантов и признаков в популяции. Это может иметь последствия для эволюции человеческих черт, распространенности определенных заболеваний и возникновения социального неравенства.

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Исследователи предполагают, что будущие исследования должны более подробно изучить причины и последствия ассортивного спаривания, а также потенциальные пути содействия разнообразию и инклюзии в человеческих отношениях.

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