А також про те, що змушує їх прагнути більшого, коли справа стосується кохання, сексу чи стосунків. Ми вже дізнавалися про Овнів та Тельців, а сьогодні на Men 24 розповідаємо про нюанси близькості з Близнюками.

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Близнюки: секстинг і комунікабельність

Близнюками керує Меркурій – планета спілкування та технологій. Також не забуваймо, що це повітряний знак, відомий своїм інтелектом. Тож не дивно, що саме слова та спілкування є ключовими для Близнюків у сексі. Зокрема й під час прелюдії.

Люди цього знаку Зодіаку тішаться та збуджуються, якщо чують красиві та спокусливі прикметники з вуст коханця чи коханки – причому як до, так і під час і після сексу. Власне, секстинг зворушує Близнюків почасти більше, ніж сам акт сексу.

зворушує Близнюків почасти більше, ніж сам акт сексу. Правду кажуть – їм треба добу налаштовуватися перед сексом, надсилати кокетливі повідомлення чи в інший спосіб фліртувати зі своєю парою.Серед іншого – надсилати та отримувати нюдси! Так, це – сексуальна атмосфера Близнюків.



Близнюки полюблять розмови – до, під час та після сексу / Фото @Holiak

Вони також відомі легкістю, тож зазвичай не заперечують проти того, що ти робиш у ліжку. Але зауваж – Близнюки будуть базікати під час сексу, про що завгодно.

про що завгодно. Кажучи на філософський лад, Близнюки під час сексу більше перебувають у своєму розумі, а не у своєму тілі.

А ще з ними слід обговорювати після сексу те, що відбулося – бо для них дуже важливий відгук партнера. Особливо про "ось так було добре" або "мені подобається, коли ти робиш ось це".

Що ж одразу відбиває у Близнюків спрагу до інтиму? Звісно, некомунікабельність людини. Якщо хтось мовчить, вони вважають секс нудним.

Щодо поз: радимо 69. Близнюки люблять оральний секс, причому незалежно від того, дають чи отримують.