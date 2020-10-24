О чем спросить на первом свидании: 7 очень плохих примеров
Первое свидание – стратегически важный шаг на пути от знакомства к... Ну, скажем так, к браку. Действительно, этим шагом ты, мужчина, ставишь все возможные последствия на кон, причем ты же – свой главный противник в игре.
Вопросы, которые не нравятся каждой девушке
Часто такое бывает, когда мужчина сам себе переходит дорогу, дорогу к построению счастливых отношений – а все из-за ошибок на первом свидании. Men 24 рассказывает сегодня, как избежать одной из таких ошибок – лишних вопросов.
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Сколько тебе лет?
Вот, серьезно? Ты же видишь, что ей уже не 10 и еще не 100. Если женщина рядом тебе нравится – ты действительно веришь, что информация о ее возрасте это изменит? А если она тебе не нравится, то... Ну да, тогда можно и спросить. Верный путь, чтобы быстрее уйти домой. Но это не сделает тебе чести.
- Если уж тебя распирает от любопытства по поводу возраста – начни издалека: спроси, учится ли она, работает ли. Это сузит диапазон для предположений. На точную же информацию можно и подождать – хотя бы до какого-то сближения.
Спросишь о возрасте – никакие цветы не помогут / Фото pixabay
Расскажешь о своей работе?
Это же первое свидание. Вы же сейчас отдыхаете. Думаешь, работа – безопасная тема для разговора? Ну, спроси, чем она занимается – но не надо расспрашивать подробно. Такое поведение как минимум подозрительно.
- Ты же сам понимаешь, что в свободное время люди обычно хотят забыть о повседневности и рутине, расслабиться, приятно поговорить. А не вспоминать об обязанностях и стрессах.
Расскажешь о своих последних отношения? Почему вы разошлись?
Очень "приятное" вопросы. Особенно на первом свидании. Если она и будет что-то рассказывать, то общими фразами. А еще она поймет, что ты не слышал о тактичности, впервые в жизни пришел на свидание или и, что хуже всего, не имеешь стратегического мышления.
- Почти незнакомому человеку изливать душу никто не будет. А если кто-то и будет – это только засвидетельствует о состоянии отчаяния. Состояние, конечно, крайне "привлекательное" для потенциального партнера или партнерши.
А как там работа? А что было в предыдущих отношениях? А почему расстались? / Фото pixabay
Любишь ли ты секс?
Не поверишь, но большинство людей любит секс – как мужчин, так и женщин. Женщины, правда, обычно не столь открыты, чтобы говорить об этом на первом свидании. Или вообще чтобы об этом говорить.
- Эта тема – личная, давление здесь недопустимо. И, заметь, что такими вопросами ты ярко показываешь, что тебя на самом деле интересует в этом свидании.
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Ты хочешь детей? А сколько?
Это просто слишком. Ты что, анкету разработал, пункты оглашаешь и ответы галочками обозначаешь? А потом проанализируешь массив данных и примешь решение, стоит или не стоит продолжать общение с этим человеком.
- Согласись, это смешно. Да и решение, если ты будешь сыпать такими вопросами, будет точно не за тобой.
Не надо говорить на первом свидании о сексе и о детях – всему свое время / Фото pixabay
Сколько у тебя было парней?
Нет, если ты – врач или психолог... Можно и спросить. Но, напоминаем, это первое свидание, а не твой рабочий кабинет.
- Говорить о таком особенном моменте – да в такой особенный момент? Категорическое нит!
Рассказать тебе о своей бывшей?
Вот этого следует избегать как можно усерднее. Ты, может, думаешь, что так будешь выглядеть альфа-самцом?
- Поверь, для этого есть куда более приличные способы.
Если ты избежишь лишних вопросов – куда больше шансов, что и после свидания все будет хорошо / Фото pixabay
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