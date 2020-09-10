Кожен чоловік хоче мати не лише міцне та рельєфне тіло, а й вміти використовувати нарощені м'язи. Ці челенджі від відомого фітнес-інструктора Еріка Буррата дозволять по-новому глянути на звичні тренування та перевірити, на що ти здатен. Підписуйся на челендж, буде весело!

Фітнес-інструктор зробив кілька челенджів, які мають на меті перевірити твою спритність, силу, координацію та витривалість. Ми ж на Men 24 просто не могли не поділитися ними. Перевір себе та спробуй виконати бодай один із цих челенджів.

Візьми на озброєння

Тримай тіло у формі: 5 вправ для тих, у кого немає часу ходити до спортзалу

1. Місток

Аби зміцнити м'язи та тренувати гнучкість слід виконувати нахили. Але це надто нудно. Тренер же рекомендує скористатися будь-якою стіною та зробити місток.

Що потрібно робити? Спирайся руками на стіну та намагайся спуститися на місток. Але це ще не все. Тепер з містка спробуй піднятися назад. З часом зможеш це робити без опори!

Головне – добряче розігрій м'язи, аби не травмуватися через надмірний поспіх виконати цей челендж.

2. Звіряче тренування

Називається цей фітнес-комплекс "Animal flow". Він складається з вправ, які мають імена тварин: "мавпа", "краб", "звір" та інші.

Для чого ці вправи? Вони дозволяють виявити ту частину тіла, яка стоїть на заваді твоєму спортивному прогресу. Для перевірки "на вошивість" потрібно поступово прибирати по одній точці опори. При цьому слід утримувати рівновагу.

Наприклад, встань на коліна, аби руки та стегна перебували у вертикальному положенні. Дещо підніми коліна. Потім відірви від підлоги одну руку та носок протилежної ноги. Простій кілька секунд. Поміняй руку і ногу.

Так ти відчуватимеш, яка твоя частина трохи просідає та потребує більшого прокачування.

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3. Вис на перекладині

Ми не стомлюємось повторювати, що для занять спортом не завжди потрібно ходити до спортзалу або купувати дорогий інвентар. Якщо у твоєму дворі є турніки – гріх ними не скористатися. Перекладина дозволить тобі зміцнити м'язи лопаток і всієї спини. Але просто висіти на ній – нудне заняття.

Спробуй "активний вис". При ньому ти мусиш тримати плечі розведеними. Для цього намагайся максимально стягувати лопатки. Такий формат челенджу виявить слабкі місця у плечовому поясі. Також можна висіти на одній руці.

4. Поза лелеки

Ти бачив лелек у своєму житті? Так от ці красиві птахи можуть довго стояти на одній нозі. Спробуй і ти це зробити, утримуючи рівновагу.

Спочатку можеш робити це з розплющеними очима секунд на 30. Пізніше ускладнюй вправу – заплющуй очі й 15 секунд простій на одній нозі. А так, то можеш ставити цілі та бити власні рекорди.

5. "Кубковий" присяд

Мета цього челенджу – випробувати силу твоїх ніг, плечей, пресу та тазостегнових суглобів. А сама ця вправа може замінити тренування нижньої частини тіла.

Як виконати? Потрібна додаткова вага, яка дорівнюватиме половині твоєї. Беремо до рук і присідаємо якомога нижче. Стегна твої мають бути паралельні підлозі, а хребет і суглоби – рівними.

Бажано так присідати разів 25. Для початку можеш брати меншу вагу та з часом її "нарощувати".

Такі челенджі ідеально підійдуть для тих, кому набридло монотонне "тягання" заліза. Спробуй і ти. Тобі однозначно сподобається, а ще ти відкриєш у собі нові незвідані грані.

