Бывших чемпионов UFC не бывает. И это нам подтверждает Даниэль Кормье, с которым нам удалось пообщаться. Боец вспомнил момент, когда решил стать бойцом UFC, о мотивации и о том, чем он будет заниматься в старости.

Читай на Men 24 эксклюзивное интервью с многократным чемпионом UFC и послом Nemiroff.

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Коротко о нашем герое Даниэле Кормье

Возраст : 41 год

Вес : 114 кг

Рост : 180 см

Весовая категория : Тяжелая (Heavyweight)

Страна : США

Количество побед : 22

За три десятилетия спортивной карьеры Даниэль Кормье сумел побороть многих именитых мастеров, от Джеффа Монсона к Антониу Силве. И несмотря на свой почтенный как для спортсмена возраст, Даниэль буквально месяц назад выходил на ринг.

Помнишь тот момент, когда твердо решил стать бойцом UFC?

Знаете, я начал задумываться над этим очень давно. Тогда я находился в Дагестане, и именно там осознал, что готов бороться в UFC. На тот момент я уже прошел много различных соревнований по вольной борьбе, например Чемпионат мира 2005, и наша команда должна была получить кругленькую сумму – 25 000 долларов. По 5000 каждому. Но в то же время мне пришло в голову, что перекидками кого-то на ринге можно зарабатывать гораздо больше. Тем более у меня были серьезные навыки и опыт для этого. Я решил, что должен попробовать. После Летних Олимпийских игр 2008 года я твердо знал, что это тот путь, который я должен пройти.

Круто. Это действительно интересно. Когда ты борешься, есть что-то, что мотивирует тебя? Что вдохновляет в бою?

Те вещи, которые помогают мне бороться, в каком-то смысле стали моим жизненным девизом – это упорство и кропотливый труд. Стремительность в бою, упорство в подготовке, во всем. Я всегда говорю молодым спортсменам: "Сделайте сложную часть своего дня желанной, и тогда все становится значительно проще, правда?" Это и есть упорство. В этом неукротимость.

Для меня тот момент, где прям "Вау!" – это когда я беру своих детей и возвращаюсь с ними в спортзал. Это именно та часть моего дня, которую я ожидаю с нетерпением. И когда я это делаю – все остальное кажется значительно проще, чем есть. Это определенный фактор, предающий жизненных сил и энергии на каждый день.

Нужно работать над собой и идти к цели – это непременно приведет к чему-то выдающемуся.

Ответ, достойный чемпиона. Кстати, слоган компании Nemiroff – это неудержимый дух. Тот же дух, который невозможно ни покорить, ни победить. Что для тебя значит фраза " обладать неукротимым духом "?

Я думаю, когда вы смотрите на меня и на развитие моей карьеры, вы видите перед собой обычного парня. Я всегда был таким – 5 футов 10,5 дюймов (около 178 сантиметров – Men 24), а, возможно, и на дюйм ниже, когда я выходил в Октагон UFC. Но это парень, совершивший великие дела. Только моя воля к свершениям и моё неудержимое желание побеждать позволили мне завоевать два чемпионских пояса. Ни в тот момент, ни в любой другой я не собирался сдаваться и отказываться от своей цели. Я никогда не знал, могу ли я ее достичь, но шел напролом к ​​ней. И, наконец, я сделал это.

Ты еще ребенком знал, что хочешь стать бойцом, знал об этом до Олимпиады. Теперь ты можешь оценить все свои достижения. Скажи, что отличает тебя от других? Вспомни себя в свои 20 лет. Что тогда в твоем характере было такого, чего не было у других?

Мне кажется, когда на меня смотрят окружающие и знают, кем я стал, они, безусловно, могут найти сходство с историей развития бренда Nemiroff. Мы оба имеем безудержную жажду победы, готовы выходить из зоны комфорта и делать то, чего от нас совсем не ожидали. Никто не думал, что ребенок из Луизианы станет частью Олимпийской команды. Когда я делал свои первые шаги в этом деле в 15 лет, все смеялись надо мной. Все потому что я был чемпионом штата по софтболу, и все говорили "Вау". Если ты из Луизианы, конечно же, ты уверен в победе, ведь там, где ты живешь, ничего не знают о настоящей борьбе.



Чемпиона UFC и бренд Nemiroff объединяют безудержная жажда победы​

Но я продолжал этим заниматься и стал единственным чемпионом мира, как вы знаете. А все потому, что я работал над собой. Несмотря на все сомнения, старался всегда делать больше. Это очень важно – верить в себя. Неукротимая воля к победе дает свои результаты и это позволило мне стать тем, кем я есть .

Вернемся к Октагону UFC. Делаешь шаг, заходишь на ринг и готов к бою. Когда ты готов драться с противником, ты полагаешься на технику и свой прошлый опыт или это спонтанные решения? Или какой-то внутренний инстинкт стремления к победе ведет тебя вперед?

Когда я нахожусь в Октагоне и готов к бою, то, прежде всего, я полагаюсь на знания, которые получил в тренировочном лагере. Я вспоминаю все, что мы делали там тысячи раз во время подготовки. Но во время боя я также надеюсь на свой боевой инстинкт, а этого невозможно научиться. Это больше похоже на микс моего боевого инстинкта и опыта, который я получил в тренировочном лагере.

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Что, кроме Октагона, о котором ты знаешь все, и семьи, которая, несомненно, вдохновляет тебя на новые достижения, твоих родителей, жены, детей... Есть что-то, кроме всего этого, что тебя мотивирует?

Знаешь, ради чего я борюсь? Мои родители, моя жена, мои дети – это то, ради чего я выхожу на ринг. Но когда я оглядываюсь и обдумываю, где я черпаю энергию для этого и что действительно важно в жизни – предстает перед глазами? Я думаю об этих детях. Я думаю о Трэвисе Грейсе, Моисее Марибеле, Даниеле Сепеде и Моисее Мендосе Илие, Исаие Кортезе . Моем сыне. Я думаю обо всех этих маленьких борцах, Чейзе Сэлдэйте, всех детях из моей школьной команды, Генри Портере, Джейне Голдмане, Вике Хасинто, Нике Вильярреале , ребятах, которых я тренирую каждый день.



Даниэля Кормье вдохновляют его дети и подопечные

Я должен показать им пример. Он должен быть настолько наглядным, чтобы дети смотрели на меня и понимали, что могут стать кем захотят. Могут сделать все что угодно. Посмотрите на моего тренера. Это реально. Правда? Посмотрите на Майкла Джордана в детстве. Думал кто-то о том, что тоже мог бы так же, ведь он был нереально крут? А если бы он находился с вами в одной комнате? Именно поэтому, когда они видят меня и мои два титула, они способны на многое, даже стать членами Олимпийской сборной. Это рядом и это реально для них. И именно это побуждает меня быть тем, кем я являюсь вне Октагона, что иногда важнее чем то, кем я являюсь в Октагоне .

Через 10 лет, когда ты будешь сидеть на закате, уставший, но с пониманием того, что у тебя есть дети, они выросли, вокруг бегают внуки – о чем будешь думать? На что смотреть, как думаешь?

Знаете, на днях турнир UFC проходил в Мэдисон-сквер-гарден и там в холле были фото великих спортсменов, среди них и моё фото. Меня приняли в лигу великих спортсменов – не то ли это наследие, которое останется на века ? Когда я уйду, эти фото будут там, в Мэдисон-сквер-гарден и Ти-Мобайл Арене, они будут везде, где я вершил свои великие дела. Я буду сидеть, 70-летний старик, и говорить своим внукам: "Ваш дедушка был ударным парнем, и хотя сейчас я старый и седой, но в свое время вершил великие дела" . Надеюсь, моё наследство позволит моим детям, внукам и их внукам еще раз подтвердить тот факт, что каждый может достичь чего угодно и быть кем угодно.

Когда все же, ты будешь сидеть на закате в своем удобном кресле и наслаждаться видом, какой напиток выберешь? Что тебе нравится, что пьешь?

Когда я, 70-летний пенсионер, буду сидеть с женой в наших креслах-качалках, то я буду пить водку Nemiroff с апельсиновым соком. Немного апельсинового сока – это именно то, что подчеркнет вкус. Поэтому – "да", я выбираю водку в качестве своего напитка .



Даниэль Кормье отдает предпочтение водке Nemiroff