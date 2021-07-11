Водночас інші з піною на устах доводили, що від сексу – тільки користь. Все це породжувало доволі цікаві теорії про інтимну сферу життя. Ну, от, наприклад…

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Природа образиться, якщо відмовитися від сексу

Так, окрім пуританської точки зору ("жодного сексу") – була й протилежна. Деякі вчені того часу переконливо стверджували, що секс несе в собі тільки користь для організму, і є цілком природним процесом.

З останнім твердженням сперечатися не будемо. Хоча думка про те, що секс потрібен аби "розрядити тваринну пристрасть" – дещо напружує. Як і її продовження.

А ось і воно: якщо не "розряджати" – мало того, що в людини виникне сексуальний голод, так ще й природа образиться. І навколо "сексуального утриманця" почнуться... Паводки, землетруси, бурі.



А зараз – дещо про хвороби (але не справжні) / Фото unsplash

Ну, що ж, тепер ти бодай "знаєш", кого можна звинуватити в негоді.

Вилікувати жіночі хвороби може секс у шлюбі

Про які жіночі хвороби мовиться? Німфоманія, маткова епілепсія, судоми незайманості й багато інших такого ж штибу.

Виникають вони через відсутність сексу. А зникають – після шлюбу.

Отака цікава теорія поважних медиків XIX століття.

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О, важливе уточнення: секс поза шлюбом ці "хвороби" не лікує. Чомусь.