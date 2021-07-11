В то же время другие с пеной у рта доказывали, что от секса – только польза . Все это порождало довольно интересные теории об интимной сфере жизни. Ну, вот, например...

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Природа обидится, если отказаться от секса

Да, кроме пуританской точки зрения ("никакого секса") – была и противоположная. Некоторые ученые того времени убедительно утверждали, что секс несет в себе лишь пользу организму, и является вполне естественным процессом.

С последним утверждением спорить не будем. Хотя мысль о том, что секс нужен чтобы "разрядить животную страсть" – несколько напрягает. Как и ее продолжение.

А вот и оно: если не "разряжать" – мало того, что у человека возникнет сексуальный голод, так еще и природа обидится. И вокруг "сексуального воздержателя" начнутся... Паводки, землетрясения, бури.



А сейчас – немного о болезнях (но не о настоящих) / Фото unsplash

Ну, что же, теперь ты хотя бы "знаешь", кого можно обвинить в непогоде.

Вылечить женские болезни может секс в браке

О каких женских болезнях идет речь? Нимфомания, маточная эпилепсия, судороги девственности и многие другие такого же рода.

Возникают они из-за отсутствия секса. А исчезают – после брака.

Такая вот интересная теория уважаемых медиков XIX века.

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