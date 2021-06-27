На своєму новому відео професійний велосипедист Василь Капущак вирішив ненадовго проміняти велосипед на електросамокат. Своїми враженнями – а їх у нього надзвичайно багато – він поділився в мережі. Спойлер: наш герой не вважає їх безпечним видом транспорту, і ось чому.

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"Чому так багато аварій за участі електросамокатів? Ми вирішили розповісти про те, чому прокатний електросамокат небезпечніший, ніж велосипед, який у нього гальмівний шлях, до якої швидкості розганяється, і чи легко ним керувати?", – йдеться в описі до відео Василя Капущака.

Для порівняння наш герой орендує самокат, а також міський велосипед. Він на власному прикладі показує, який транспортний засіб, на його думку, зручніший і безпечніший. Ба більше: пояснює, чому бездумно сідати на електросамокат – не найкраща ідея.



Електросамокати буквально заполонили наші міста / Фото Unsplash

Прокатний електросамокат проти велосипеда: що безпечніше

Наш герой відповідальний, тож спочатку він турбується про амуніцію, яка захистить його. Це надзвичайно важливо, адже від падінь й отримання травм не застрахований ніхто.

"Ми турбуємося про своє життя, тому ми одягаємо шолом. Це як ремінь безпеки автомобіля. Обов'язково одягнемо окуляри, тому що може потрапити якась мушка, і трапиться біда. І, звичайно ж, одягаємо рукавички", – наголошує велосипедист.

1. Гальмівний шлях

Для експерименту Василь розганяється до 25 кілометрів на годину та різко гальмує, ніби перед ним вибігла дитина. Отже, гальмівний шлях електросамоката у 2,5 раза більший. А це означає, що "влетіти" в несподівану перешкоду у тебе у кілька разів більше шансів.

Водночас наш герой зауважив, що відсутність передніх гальм у самокаті можна вважати плюсом. Адже недосвідчені водії могли б запросто перекинутися через кермо, якби гальмували лише ним.

"Щоб скоротити гальмівний шлях, потрібно більшу частину своєї маси перенести на заднє колесо. Це стосується як електросамокатів, так і велосипедів", – дає пораду велосипедист.

Василь Капущак додав, що він не намагається показати електросамокати лише з поганої сторони. На його думку, на цей транспорт можуть спокійно перейти водії автомобілів, щоб дещо розвантажити дороги. Але він усе ж наголошує на тому, що травмуватися на електросамокаті можна, тож потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки.

2. Безпека

"Я тепер розумію, чому люди на електросамокатах не показують поворот... на велосипедах показують, а на електросамокатах – ні. Тому, що керування стає взагалі складним. Неможливо контролювати кермо і, якщо ти показуєш лівий поворот, то в тебе ще й гальмо "зникає", адже воно розташоване з лівої сторони. Моторошно", – додає він.

Тож потрібно бути максимально обережним під час руху. Намагайся уникати різких маневрів, а також будь зрозумілим для пішоходів і велосипедистів поруч. Це дозволить уникнути неприємних ситуацій.



Якщо ти береш самокат на прокат, то пам'ятай про шолом / Фото Unsplash

3. Контрольованість

У цьому пункті акцент наш герой робить на порівняно невеликих колесах електросамокатів. Додамо до цього покриття наших доріг та відсутність інклюзивності, і отримуємо можливість гепнутися на першій ліпшій дорозі.

"Вузьке кермо, коротка база, особливості геометрії, маленькі колеса. Усе це робить керування самокатом значно гіршим, ніж велосипедом", – резюмує він.

4. Швидкість

Велосипедист переконаний, що ані самокат, ані його водій не розраховують на таку високу швидкість. Мовиться про 25 кілометрів на годину. Він уже мовчить про те, що ця швидкість вища, ніж у середньому на велосипеді.

"Прокатні самокати, саме прокатні самокати, за умов відсутності велодоріжок повинні мати максимальну швидкість від сили 15 кілометрів на годину. Тому що недосвідченість, погана керованість та довжина гальмівного шляху – це величезні ризики", – наголошує він.

Звичайно ж, на велосипеді теж можна розігнатися до такої швидкості. Але на прокатному, зауважує Капущак, зробити це не так уже й просто. Та й розгін такий свідчитиме про бодай якийсь, але досвід їзди за кермом велосипеда.

Дивися на відео, як Василь Капущак порівнював прокатний електросамокат з велосипедом:

Електросамокат – зручний і простий спосіб пересуватися містом. Але варто пам'ятати про власну безпеку та безпеку тих, хто навколо тебе. А відео велосипедиста, ми маємо надію, допомогло тобі пролити світло на "слабкі місця", щоб героєм його наступного ролика не став ти.

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