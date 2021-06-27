На своем новом видео профессиональный велосипедист Василий Капущак решил ненадолго променять велосипед на электросамокат. Своими впечатлениями – а их у него очень много – он поделился в сети. Спойлер: наш герой не считает их безопасным видом транспорта, и вот почему.

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"Почему так много аварий с участием электросамокатов? Мы решили рассказать о том, почему прокатный электросамокат опаснее, чем велосипед, какой у него тормозной путь, до какой скорости разгоняется, и легко ли им управлять?", – говорится в описании к видео Василия Капущака.

Для сравнения наш герой арендует самокат, а также городской велосипед. Он на собственном примере показывает, какое транспортное средство, по его мнению, удобнее и безопаснее. Более того: объясняет, почему бездумно садиться на электросамокат – не лучшая идея.



Электросамокаты буквально заполонили наши города / Фото Unsplash

Прокатный электросамокат против велосипеда: что безопаснее

Наш герой ответственный, поэтому сначала он заботится об амуниции, которая защитит его. Это очень важно, ведь от падений и получения травм не застрахован никто.

"Мы заботимся о своей жизни, поэтому мы одеваем шлем. Это как ремень безопасности автомобиля. Обязательно наденем очки, так как может попасть какая-то мушка, и случится беда. И, конечно же, одеваем перчатки", – отмечает велосипедист.

1. Тормозной путь

Для эксперимента Василий разгоняется до 25 километров в час и резко тормозит, будто перед ним выбежал ребенок. Итак, тормозной путь электросамоката в 2,5 раза больше. А это означает, что "влететь" в неожиданное препятствие у тебя в несколько раз больше шансов.

В то же время наш герой заметил, что отсутствие передних тормозов в самокате можно считать плюсом. Ведь неопытные водители могли бы запросто перекинуться через руль, если бы тормозили только им.

"Чтобы сократить тормозной путь, нужно большую часть своей массы перенести на заднее колесо. Это касается как электросамокатов, так и велосипедов", – дает совет велосипедист.

Василий Капущак добавил, что он не пытается показать электросамокаты только с плохой стороны. По его мнению, на этот транспорт могут спокойно перейти водители автомобилей, чтобы несколько разгрузить дороги. Но он все же отмечает, что травмироваться на электросамокате можно, поэтому нужно соблюдать элементарные правила безопасности.

2. Безопасность

"Я теперь понимаю, почему люди на электросамокатах не показывают поворот... на велосипедах показывают, а на электросамокатах – нет. Потому что управления становится вообще сложным. Невозможно контролировать руль и, если ты показываешь левый поворот, то у тебя еще и тормоз "исчезает", ведь он расположен с левой стороны. Жуть", – добавляет он.

Поэтому нужно быть максимально осторожным во время движения. Старайся избегать резких маневров, а также будь понятным для пешеходов и велосипедистов рядом. Это позволит избежать неприятных ситуаций.



Если ты берешь самокат на прокат, то помни о шлеме / Фото Unsplash

3. Контролируемость

В этом пункте акцент наш герой делает на сравнительно небольших колесах электросамокатов. Добавим к этому покрытие наших дорог и отсутствие инклюзивности, и получаем возможность упасть на любой дороге.

"Узкий руль, короткая база, особенности геометрии, маленькие колеса. Все это делает управление самокатом значительно хуже, чем велосипедом", – резюмирует он.

4. Скорость

Велосипедист убежден, что ни самокат, ни его водитель не рассчитывают на такую ​​высокую скорость. Говорится о 25 километрах в час. Он уже молчит о том, что эта скорость выше, чем в среднем на велосипеде.

"Прокатные самокаты, именно прокатные самокаты, при отсутствии велодорожек должны иметь максимальную скорость от силы 15 километров в час. Потому что неопытность, плохая управляемость и длина тормозного пути – это огромные риски", – отмечает он.

Конечно же, на велосипеде тоже можно разогнаться до такой скорости. Но на прокатном, замечает Капущак, сделать это не так просто. И разгон такой будет свидетельствовать о хоть каким-то, но опыте езды за рулем велосипеда.

Смотри на видео, как Василий Капущак сравнивал прокатный электросамокат с велосипедом:

Электросамокат – удобный и простой способ передвигаться по городу. Но стоит помнить о собственной безопасности и безопасности тех, кто вокруг тебя. А видео велосипедиста, мы надеемся, помогло тебе пролить свет на "слабые места", чтобы героем его последующего ролика не стал ты.