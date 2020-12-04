Прокрастинація – це коли людина відкладає справи на потім. На перший погляд – нічого страшного, та насправді у такий спосіб не вдасться уникнути труднощів. Вони просто накопичуються, і зрештою перетворюються на лавину, яка зносить самого ж прокрастинатора, щойно досягне критичної маси.

Навіть розуміючи всю небезпеку, прокрастинатори схильні відкладати й відкладати справи, а ще й вигадувати різноманітні виправдання цьому. Які "вагомі" причини нічого не робити ускладнюють життя людей – розбирався Men 24.

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"Я не зможу зробити це ідеально, тож не варто і братися"

Прокрастинатори прикриваються хибним чи уявним перфекціонізмом, щоб відкладати завдання "до кращих часів". Або взагалі їх не виконувати. Мовляв, краще не братися до роботи, ніж виконати її погано.

Чи це хороший підхід? Ніт. Справжній перфекціоніст не відкладатиме роботу. Справжній перфекціоніст переконаний, що досягне результату.

Краще зробити тисячу дрібниць, які матимуть результат (нехай на довгострокову перспективу), ніж намагатися зробити щось одне, але ідеально, і при цьому постійно відкладати іншу роботу.



"Ой, дайте мені спокій, я цього не зможу зробити". Тю. А ти пробував? / Фото unsplash

"Ризикувати безглуздо, наслідком буде хіба що розчарування"

Охочі вірити, що зроблять ту чи іншу роботу завтра, відкладають її часто як "занадто ризиковану". Навіщо, мовляв, ризикувати, якщо можна втратити все.

Що відбувається насправді? Хороші ідеї, які можна було б вдало втілити, опиняються у глибині "довгої шухляди". А автор ідеї тішиться в лавах любителів, навіть не спробувавши стати професіоналом.

Так, безумовно, ризик повинен бути виправданим. Але страх робити будь-що без навіть спроби ризикнути точно спричинить хіба що відсутність результатів. Тож не чекай понеділка, щоб щось почати. Зроби це вже.

Поради від Супрун Все, що треба знати про прокрастинацію і боротьбу з нею

"Нічого не вийде, не хочу себе мучити"

Це історія про страх. Про страх, який не повинен ставати перешкодою, а навпаки – повинен мотивувати до звершень. До того, щоб стати кращим – хоч за самого себе.

Думка про "я ні що не здатний" цілком безглузда. Хтось знаходить себе у спорті, хтось у мистецтві, хтось у бізнесі тощо. Не існує людей, які не можуть чи не вміють робити нічого.

Людина – багатогранна гармонійна істота. На кожен мінус завжди припадає плюс, а часто навіть не один. Просто щоб знайди свої сильні сторони, треба їхній пошук не відкладати на завтра ;)



Попереду – довгий шлях, невідомий шлях, але хіба це означає, що треба сидіти на місці? / Фото unsplash

"Якщо я щось не хочу робити, то і не повинен це робити"

Не повіриш, але прокрастинатори дійсно вірять, що така думка – раціональна. Насправді ж це банальна лінь, яку вони, власне, і намагаються виправдати.

Так лінь змушує людину забити на навчання, на сумлінне виконання роботи, ой, та навіть на відпочинок. І у що тоді перетворюється життя?

"Я можу виконати будь-яке завдання", – ось правда. Мотивуй себе, і поступово ти зненавидиш ледачий спосіб життя, а зволікання стане неприйнятним.

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"Я зараз не маю на це часу"

Це виправдання, яке стопить розвиток, тримає людину на місці. Ну не може бути людина настільки зайнятою, щоб забути про рідних, про їжу, про, зрештою, власне здоров'я. Це не зайнятість, а небажання правильно організувати свій час.

Спробуй кілька днів записувати все, що робиш. Прочитаєш потім, і побачиш, куди зникає час. Дуже часто це не "куди", а "в нікуди". А потім подумай, чи змінилося б твоє життя, якби ти хоч годину на день присвячував іншому?

Коротко кажучи, щоб припинити зволікати, треба виправити помилки у своєму мисленні. Щойно це станеться, відкладати на завтра те, що потрібно зробити сьогодні, буде просто нецікаво.

Ігноруючи свої обов'язки та завдання, прокрастинатори потроху руйнують своє життя. Не реалізовують свій потенціал. І перспективи перетворюють в ілюзію. Ось що варто було б відкласти – причому назавжди.