Прокрастинация – это когда человек откладывает дела на потом. На первый взгляд – ничего страшного, но в действительности таким образом не удастся избежать трудностей. Они просто накапливаются, и в конце концов превращаются в лавину, которая сносит самого же прокрастинатора, как только достигнет критической массы.

Даже понимая всю опасность, прокрастинаторы склонны откладывать и откладывать дела, а еще и придумывать различные оправдания этому. Каки е "веские" причины ничего не делать осложняют жизнь людей – разбирался Men 24.

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"Я не смогу сделать это идеально, поэтому не стоит и браться"

Прокрастинаторы прикрываются ложным или мнимым перфекционизмом, чтобы откладывать дела "до лучших времен". Или вообще их не выполнять. Мол, лучше не браться, чем выполнить плохо.

Хороший ли это подход? Нит. Настоящий перфекционист не будет откладывать работу. Настоящий перфекционист убежден, что достигнет результата.

Лучше сделать тысячу мелочей, которые дадут результат (пусть на долгосрочную перспективу), чем пытаться сделать что-то одно, но идеально, и при этом постоянно откладывать другую работу.



"Ой, оставьте меня в покое, я этого не смогу сделать". Тю. А ты пробовал? / Фото unsplash

"Рисковать бессмысленно, следствием будет разве что разочарование"

Желающие верить, что сделают ту или иную работу завтра, откладывают ее часто как "слишком рискованную". Зачем, мол, рисковать, если можно потерять все.

Что происходит на самом деле? Хорошие идеи, которые можно было бы удачно воплотить, оказываются в глубине "долгого ящика" . А автор идеи тешится в рядах любителей, даже не попытавшись стать профессионалом.

Да, безусловно, риск должен быть оправданным. Но страх делать что-либо без даже попытки рискнуть точно вызовет разве что отсутствие результатов. Поэтому не жди понедельника, чтобы что-то начать. Сделай это сейчас.

Советы от Супрун Все, что нужно знать о прокрастинации и борьбе с ней

"Ничего не получится, не хочу себя мучить"

Это история о страхе. О страхе, который не должен становиться препятствием, а наоборот – должен мотивировать к свершениям. К тому, чтобы стать лучшим – хоть лучше самого себя.

Мысль о "я ни на что не способен" совершенно бессмысленна. Кто-то находит себя в спорте, кто-то в искусстве, кто-то в бизнесе и так далее. Не существует людей, которые не могут или не умеют делать ничего.

Человек – многогранное гармоничное существо. На каждый минус всегда приходится плюс, а часто даже не один. Просто чтобы найди свои сильные стороны, надо их поиск не откладывать на завтра ;)



Впереди – долгий путь, неизвестный путь, но разве это значит, что надо сидеть на месте? / Фото unsplash

"Если я что-то не хочу делать, то и не должен это делать"

Не поверишь, но прокрастинаторы действительно верят, что эта мысль – рациональная. На самом деле это банальная лень, которую они, собственно, и пытаются оправдать.

Так лень заставляет человека забить на учебу, на добросовестное выполнение работы, ой, и даже на отдых. И во что тогда превращается жизнь?

"Я могу выполнить любую задачу", – вот правда. Мотивируй себя, и постепенно ты возненавидишь ленивый образ жизни, а промедление станет неприемлемым.

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"У меня сейчас нет на это времени"

Это оправдание, которое стопит развитие, держит человека на месте. Ну не может быть человек настолько занятым, чтобы забыть о родных, о еде, о, наконец, собственном здоровье. Это не занятость, а нежелание правильно организовать свое время.

Попробуй несколько дней записывать все, что делаешь. Прочитаешь потом, и увидишь, куда исчезает время. Очень часто это не "куда", а "в никуда". А потом подумай, изменилась ли твоя жизнь, если бы ты хоть час в день посвящал другому?

Короче говоря, чтобы прекратить затягивать с делами, надо исправить ошибки в своем мышлении. Как только это произойдет, откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня, будет просто неинтересно.