Про нього розповів фітнес-тренер Володимир Сидорук. За словами експерта, це тренування підійде для тих, хто прагне почати, але не знає, з чого краще.

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Тренування для новачків

Володимир Сидорук підкреслив, що для новачків тренування має бути відносно легким і не тривати довго. І на це є кілька причин:

ти не повинен перевтомитися;

у тебе не має зникнути мотивація;

ти повинен зберегти бажання знову тренуватися.

Якщо дотриматися цих трьох пунктів, то твій організм адаптовуватиметься. Тож з часом навантаження тебе не лякатимуть. Ба більше, ти сам прагнутимеш братися за складніші вправи, більшу вагу тощо.

Важливо перед виконанням будь-яких вправ робити розминку. Це дозволить розігріти м'язи, а також уникнути травматизму. Це особливо актуально для новачків, які ще не дуже розуміють, на що здатне їхнє тіло.

Фітнес-тренер рекомендує зосередитися на техніці та відчуттях. Щоб не відволікатися краще працювати з таймером. Це дозволить не рахувати в голові кількість повторень та не збиватися під час їхнього виконання.

Він пропонує завантажити INTERVAL TIMER, де ти можеш виставити часові межі за таким принципом: тривалість вправи 30 секунд і 45 секунд на відпочинок.

Тобі ж слід буде виконати 4 кола. Якщо тобі буде складно, то можеш виставити 20 секунд на виконання вправ і 60 на відпочинок спочатку. А потім робити коротші паузи та довші підходи.

Як правильно виконувати вправи: дивися відео

За словами тренера, цей комплекс вправ можна виконувати 2 – 3 рази на тиждень упродовж трьох тижнів. Уже після цього варто буде робити певні ускладнення та підсилювати навантаження. Це дозволить тобі прогресувати та працювати над кращою версією себе вчорашнього.

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