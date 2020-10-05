Недостатньо почати нові стосунки. Потрібно ще й зробити все можливе, аби не зіпсувати геть усе. До прикладу, слід якомога рідше – краще ніколи – не згадувати колишню при своїй новій дівчині. Ми розповімо, про що узагалі не можна розповідати новій пасії, аби вона не поповнила ряд твоїх "екс".

Якщо ти досі живеш минулим, згадуєш милі моменти та не можеш ніяк з ними попрощатися, – не починай інших стосунків. А Men 24 нагадає тобі, чого не варто згадувати при новій дівчині, аби вона не стала колишньою.

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Яка вона була класна

От не треба розповідати, що твою колишню дуже любила мама, а ще тато називав її невісткою. Також не розказуй, що і борщі вона готувала неймовірні, і не "пиляла" вечорами. Не, ну якщо ти хочеш здихатися нової пасії, – усе це можна сміливо говорити. Але лише в такому випадку.



Зосередься на позитивних сторонах нової дівчини / Фото istock

Яка вона була жахлива

Не варто також згадувати, якою жахливою була твоя колишня. Нова панянка може подумати, що про неї ти теж так говоритимеш іншим, якщо ваша історія не матиме щасливого продовження. Тим паче твоя критика колишньої свідчить про те, що ти погано розбираєшся у людях, обираючи тих, хто геть зовсім тобі не підходить.

Який у неї був колишній

Ти надто сильно тримаєш образу на дівчину, з якою мав попередні стосунки. Тож немає нічого дивного, що вона поширюється й на тих, хто був поруч з нею і до тебе. Ба більше, ти клянеш її колишнього, через якого ви з нею зійшлися. І ми тебе чудово розуміємо. Але не варто все це розповідати новій пасії.

Якою вона була у ліжку

Узагалі порівняння інтимних умінь, як і будь-яких інших, – останнє, що ти маєш робити. Не потрібно розказувати, що твоя колишня була гнучкішою та схильною до експериментів у ліжку. Цілком імовірно, ти просто ще не знайшов правильного ключа до нової коханої. Задумайся над цим, а не зациклюйся на тому, що раніше секс у тебе був яскравішим.



Вивчай вподобання нової дівчини у ліжку / Фото rawpixel

Чого вона тебе навчила

Ясна річ, що з кожних стосунків ти виносиш корисні уроки. Але це не означає, що потрібно розповідати, що саме колишня зробила з тебе стильного чоловіка. Не потрібно зайвої інформації.

Якими були ваші традиції

Не потрібно розказувати, що у попередніх стосунках ти щонеділі ходив у кіно, а кожної весни підіймався на Говерлу. Почини з новою дівчиною формувати нові традиції, які пов'язуватимуть лише вас обох. І більше ніяких згадок про минуле!

Що ти досі її кохаєш

Іноді з опалу можна такого наговорити. От, до прикладу, новій дівчині заявити, що ти досі кохаєш свою колишню. Ясна річ, що неможливо отак просто викинути зі своєї голови та серця попередні стосунки. Але ні в якому разі не варто згадувати про почуття при новій дівчині. Це однозначно може поставити хрест на вашому майбутньому.



Не змушуй нову дівчину ревнувати до колишньої / Фото adobestock

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Пам'ятай, що сказане тобою може обернутися проти тебе. Тож будь обережними зі спогадами та сентиментами при новій дівчині. Не зіпсуй нові стосунки моментами слабкості, пов'язаними з колишньою!