Рано или поздно отношения с девушкой перейдут на новый уровень – совместную жизнь. И здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы не испортить все в первый же день. Именно поэтому мы делимся с тобой пятью правилами совместного проживания с девушкой, которые ты никогда не должен нарушать!

Проживание с девушкой – ответственный уровень отношений. Поэтому тебе нужно знать, что не стоит делать, чтобы не испортить все. Men 24 назовет 5 правил совместного проживания с девушкой, которые не стоит нарушать.

Возьми на вооружение Что не стоит рассказывать новой девушке о своей бывшей

1. Не прячь носки под кроватью

Помни о том, что теперь в квартире ты не один. Поэтому не стоит делать целые залежи грязных носков под диваном или кроватью. Поверь, во время уборки она не будет в восторге от неожиданной находки.

Единственное, что тебя может спасти – если девушка такая же неряха . Здесь уже устраивать беспорядок вы будете вдвоем. Надеемся, что и убирать тоже вместе.



Не нужно разбрасывать грязные носки по квартире / Фото adobestock

2. Опускай сиденья унитаза

Смертельный грех – не опускать сиденье унитаза, если ты решил пописать. Ну ты понял, что делать это нужно сидя. Никаких игр на меткость и "забивания голов". Иначе твоя девушка на голову тебе оденет это сиденье.

Будь воспитанн ы м мальчиком. Хочешь пописать – опусти сиденье унитаза, присядь и сделай свое мокрое дело . Гарантируем на один источник головной боли меньше.



Хочешь пописать – присядь / Фото istock

3. Не заглядывай в ее телефон

Никогда и ни при каких условиях не ройся в ее телефоне. Даже если она изучала содержимое твоего. Даже если он лежит на столе, а твоя любимая в душе. Даже если она никогда не ставит блок. Просто не смей это делать, и все.

Во-первых, ты можешь обнаружить то, чего не хотел бы видеть никогда . Во-вторых, есть все шансы, что она тебя застанет. В-третьих, телефон – ее личная вещь. Даже если ты подарил его на день рождения!



Никогда не изучай содержание ее смартфона / Фото stocky

4. Не сиди целыми днями дома

Понятное дело, что в начале совместного проживания может возникать желание проводить вместе в квартире по 24 часа 7 дней в неделю. Но мы рекомендуем не поддаваться искушению. Во-первых, работу или учебу еще никто не отменял. Во-вторых, вы должны иметь промежутки времени, которые проводите отдельно.

Помни о том, что у каждого из вас должно быть личное пространство , а также возможность отдыхать друг от друга. Это очень важно!



У каждого должно быть время, проведенное без второй половинки / Фото pixabay

5. Беспорядок дома – убери

Мы настоятельно рекомендуем не устраивать скандал из-за беспорядков в доме, а также отсутствие пищи. Слушай, ты же взрослый мужчина. Нечего есть – приготовь. Разбросанные вещи по дому – убери. Она это однозначно оценит.

Твоя забота однозначно понравится любимой . Но будь осторожен, чтобы не получилось так, что на тебе будет висеть вся домашняя работа.



Нет ничего страшного в том, что ты уберешь в доме или приготовишь есть / Фото adobestock

Соблюдай эти правила, и ваше совместное проживание будет приносить только удовольствие и счастье.