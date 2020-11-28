Бути організатором заходів – задача не з простих. Буремний 2020 рік став причиною того, що низку подій довелося перенести на 2021-й, а деякі, навіть, на 2022-й. Але є незмінна подія, яка, схоже, триватиме за планом. І мовиться про ралі "Дакар". Організатори підтвердили, що воно пройде у січні 2021 року, але з однією правкою: зміниться маршрут. Читай деталі на Men 24!

Організатори найвідомішого у світі ралі підтвердили на офіційному сайті, що захід відбудеться в січні 2021 року. Вони також представили новий маршрут, який скорочує минулорічний 8000-мильний шлях через Саудівську Аравію до "всього" 4750 миль. Вони пояснюють, що тут менше швидких ділянок, і новий маршрут замість цього орієнтований на техніку та навички навігації. Розповідаємо деталі на Men 24!

Це цікаво DMC DeLorean виявили на естонській барахолці: скільки коштує авто з фільму "Назад у майбутнє"

Команда оголосила про зміну фокусу ще у березні після того, як в січні 2020 року захід забрав життя двох гонщиків. Трагічна смерть гонщиків Пауло Гонсалвеса й Едвіна Стравера підштовхнула організаторів заходу до переосмислення гонки та прийняття ефективніших заходів безпеки.

Крім поліпшених правил безпеки, організатори "Дакара" також заявили, що збираються ввести суворий протокол для захисту учасників від COVID протягом всього заходу.

Підготовка, і зокрема розвідка, повинні були проводитися за графіком, адаптованому до обмежень на поїздки 2020 року. Захід пройде у незвичайних умовах, передбачених протоколом, покликаним забезпечити максимальний захист від поширення вірусу COVID-19,

– написали вони в пресрелізі.

У ралі 2021 року вже заявлений 321 автомобіль, в тому числі 108 мотоциклів. KTM відправить Тобі Прайса, Сема Сандерленда і Матіаса Волкнера із заводською командою Red Bull, щоб спробувати повернутися на верхню сходинку п'єдесталу пошани. 18 років домінування Team Orange на "Дакарі" закінчилися, коли Рікі Брабек з Honda виграли титул у 2020 році – титул, який він планує захищати у 2021 році.



Таким буде новий скорочений маршрут ралі "Дакар" / Фото dakar

Ентузіасти "зелених" технологій повинні уважно стежити за гонщиком номер 127 Віллі Джоббардом, який збирається брати участь у ралі на водневому гібридному байці Garnati.

"Дакар" 2021 року відбудеться з 3 по 15 січня 2021 року.

Читай також 5 найкращих моментів з фільмів "Форсаж", які запам'яталися кожному глядачеві